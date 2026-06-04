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“Antonio Prieto tenía todo, absolutamente todo; ese magnetismo solo he visto en Freddy Mercury y él”

Esta semana se estrenó el segundo capítulo del podcast “Antonio Prieto, un siglo de emoción” donde se repasa la historia del cantante nacional.

J. Tomás

N. Lara

“Antonio Prieto tenía todo, absolutamente todo; ese magnetismo solo he visto en Freddy Mercury y él”

El podcast documental “Antonio Prieto, un siglo de emoción”, disponible a través de las plataformas digitales de ADN, cuenta con entrevistas a quienes conocieron al cantante chileno Antonio Prieto.

Una de ellas es la voz de “Mira, mira” y “Entre paréntesis”, Gloria Simonetti, quien reconoció una profunda admiración por el artista fallecido en 2011.

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“Se me viene a la cabeza el intérprete más importante que ha tenido Chile en todos los tiempos. Tenía todo, absolutamente todo. Su rango vocal, su manera de interpretar, su histrionismo, su presencia, su capacidad armónica, o sea, para mí, el artista más completo en lo que es un intérprete a carta cabal. No solo una emisión de sonido, sino que una emisión con sentido”.

Con temas como “La novia” y “Cuando calienta el sol”, Prieto tuvo su período de mayor éxito durante la década de 1960 y llegó a presentarse en escenarios internacionales como el Festival de San Remo, Italia, y el Hollywood Bowl, Estados Unidos.

En el caso de Simonetti, fue en la boîte del Casino de Viña del Mar donde tuvo la oportunidad de ver al artista en vivo por primera vez.

Fue monumental. O sea, no he visto nunca más a un artista a ese nivel. Solo lo podría comparar, mira lo que te estoy diciendo, con una distancia absoluta de los personajes, pero ese imán, esa cosa especial, el magnetismo solo lo he visto en Freddy Mercury y lo he visto en Antonio Prieto

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