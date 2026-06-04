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VIDEO. “¿Andai’ de día domingo?”: cruce entre conductores se hace viral tras mala maniobra de bus RED en Maipú

El registro mostró a la máquina bloqueando una intersección, mientras otro conductor descargó su molestia con una llamativa recriminación.

Juan Castillo

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Un particular momento se registró en Maipú, luego de que un bus de la Red Metropolitana de Movilidad quedara atravesado en medio de una intersección, generando congestión vehicular y molestia entre los conductores del sector.

Según se aprecia en un video difundido en redes sociales, la máquina avanzó cuando el semáforo estaba cambiando a rojo y terminó bloqueando el cruce.

La maniobra provocó un taco en la zona, mientras otros vehículos intentaban continuar su recorrido.

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El reclamo que se volvió viral

El registro se hizo viral principalmente por la reacción de otro conductor, quien no ocultó su molestia ante la maniobra. “¡Oye pajarete! ¡Pajarón!, como erí’ tan hueón, hueón”, se escucha al inicio del video, mientras el bus permanece detenido en plena intersección.

Luego, el reclamo sube de tono con una serie de frases que rápidamente llamaron la atención en redes sociales. “¿Cómo dejaí’ la máquina cruzada?”, lanzó el conductor, apuntando directamente al chofer del bus RED por bloquear el tránsito.

En otro momento del registro, también se escucha: “¿Pensai’ que andaí en el auto de la familia? ¿Que andaí de día domingo comprando ensalada? Muñecas de oro culia...”, frase que terminó convirtiéndose en una de las más comentadas del video.

El conductor incluso remató su molestia con otra dura crítica: “Por hueones como vo’ estamos como estamos”, reflejando el enojo que generó la maniobra entre quienes quedaron atrapados en la congestión.

El episodio reabrió el debate sobre la convivencia vial, el respeto a los semáforos y las dificultades que enfrentan a diario buses, autos particulares y peatones en zonas de alto tráfico.

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