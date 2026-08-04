Minsal publica ranking de hospitales: estos fueron los recintos con mejor desempeño en Chile

El Ministerio de Salud dio a conocer los resultados de la evaluación 2025 de los 62 hospitales autogestionados del país, medición que analiza el desempeño de los recintos en ámbitos clínicos, administrativos y financieros.

El balance mostró que 26 establecimientos alcanzaron o superaron el estándar de cumplimiento fijado en 75%, mientras que otros 15 obtuvieron entre 70% y 74,9%, y 21 quedaron bajo ese umbral.

La evaluación se realiza mediante el Balance Score Card, herramienta que considera 29 indicadores agrupados en cuatro ejes: sustentabilidad financiera, eficiencia operacional, gestión asistencial en red y calidad de la atención. Según explicó el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, el objetivo es detectar fortalezas y brechas para implementar planes de mejora que beneficien la atención de los pacientes.

En los casos de hospitales que no alcanzaron el estándar, el Minsal informó que deberán desarrollar planes de ajuste con apoyo técnico de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Entre las medidas contempladas figuran estrategias para optimizar la gestión de recursos humanos, compras, infraestructura, licencias médicas y el uso de mecanismos centralizados de adquisición a través de Cenabast.

Los centros mejores evaluados de Chile

En este escenario, el Hospital de Urgencia Asistencia Pública (Posta Central) se ubicó en el primer lugar del ranking nacional, con un cumplimiento de 91,1%, consolidando un proceso de mejora sostenido durante la última década.

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La ministra de Salud, May Chomali, destacó que el resultado responde al trabajo continuo realizado desde 2020, mientras que el director del recinto, Patricio Barría, atribuyó el avance a una estrategia de perfeccionamiento impulsada durante los últimos diez años y reforzada tras la pandemia de COVID-19.

Hace una década, el establecimiento registraba un cumplimiento cercano al 63%, situándose entre los hospitales con mayores dificultades de gestión.

Revisa a continuación los recintos asistenciales que cumplieron sobre el 75% de los indicadores obligatorios en Chile: