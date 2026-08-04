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Minsal publica ranking de hospitales: estos fueron los recintos con mejor desempeño en Chile

La evaluación 2025 mostró que menos de la mitad de los espacios de atención autogestionados logró cumplir el estándar fijado por la autoridad sanitaria.

Nelson Quiroz

Minsal publica ranking de hospitales: estos fueron los recintos con mejor desempeño en Chile

El Ministerio de Salud dio a conocer los resultados de la evaluación 2025 de los 62 hospitales autogestionados del país, medición que analiza el desempeño de los recintos en ámbitos clínicos, administrativos y financieros.

El balance mostró que 26 establecimientos alcanzaron o superaron el estándar de cumplimiento fijado en 75%, mientras que otros 15 obtuvieron entre 70% y 74,9%, y 21 quedaron bajo ese umbral.

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La evaluación se realiza mediante el Balance Score Card, herramienta que considera 29 indicadores agrupados en cuatro ejes: sustentabilidad financiera, eficiencia operacional, gestión asistencial en red y calidad de la atención. Según explicó el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, el objetivo es detectar fortalezas y brechas para implementar planes de mejora que beneficien la atención de los pacientes.

En los casos de hospitales que no alcanzaron el estándar, el Minsal informó que deberán desarrollar planes de ajuste con apoyo técnico de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Entre las medidas contempladas figuran estrategias para optimizar la gestión de recursos humanos, compras, infraestructura, licencias médicas y el uso de mecanismos centralizados de adquisición a través de Cenabast.

Los centros mejores evaluados de Chile

En este escenario, el Hospital de Urgencia Asistencia Pública (Posta Central) se ubicó en el primer lugar del ranking nacional, con un cumplimiento de 91,1%, consolidando un proceso de mejora sostenido durante la última década.

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La ministra de Salud, May Chomali, destacó que el resultado responde al trabajo continuo realizado desde 2020, mientras que el director del recinto, Patricio Barría, atribuyó el avance a una estrategia de perfeccionamiento impulsada durante los últimos diez años y reforzada tras la pandemia de COVID-19.

Hace una década, el establecimiento registraba un cumplimiento cercano al 63%, situándose entre los hospitales con mayores dificultades de gestión.

Revisa a continuación los recintos asistenciales que cumplieron sobre el 75% de los indicadores obligatorios en Chile:

Hospital de Urgencia Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río91,1%
Instituto de Neurocirugía Dr. Alfonso Asenjo90,5%
Hospital San José de Melipilla89,8%
Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné B.89,7%
Hospital de San Camilo de San Felipe89,2%
Hospital San Juan de Dios de Los Andes88,5%
Hospital San José de Coronel88,3%
Hospital Dr. Exequiel González Cortés87,8%
Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda86,0%
Hospital Regional de Arica Dr. Juan Noé Crevani84,4%
Hospital Padre Alberto Hurtado84,4%
Hospital Clínico de Niños Roberto del Río83,8%
Hospital de Lota83,6%
Instituto Traumatológico Dr. Teodoro Gebauer82,6%
Hospital Base San José de Osorno81,9%
Instituto Nacional Geriatría Presidente Eduardo Frei Montalva81,2%
Hospital San Juan de Dios de Santiago80,9%
Instituto Nacional del Cáncer Dr. Caupolicán Pardo Correa78,6%
Hospital de San Carlos78,5%
Hospital Clínico Herminda Martín Chillán78,0%
Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak77,9%
Hospital Las Higueras de Talcahuano77,8%
Instituto Nacional de Enf. Respiratorias y Cirugía Torácica77,1%
Hospital Clínico Félix Bulnes Cerda76,5%
Hospital San Juan de Dios de Curicó76,2%
Hospital Dr. Mauricio Heyermann Angol76,2%

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