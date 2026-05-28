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Más de 40 disparos: hombre muere tras ataque armado mientras tomaba once junto a su hija en Coronel

En el frontis del Hospital San José se constató el fallecimiento de la víctima, quien había sido atacada por sujetos que llegaron hasta su domicilio.

Ruth Cárcamo

Capturas Facebook Lota AlMundo

Capturas Facebook Lota AlMundo

Durante la noche de este miércoles, un hombre de 55 años murió tras ser atacado a disparos mientras se encontraba en su vivienda en la comuna de Coronel, región del Biobío.

Según información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 21:00 horas en el sector de La Colonia, cuando la víctima tomaba once junto a su hija. En ese momento, sujetos llegaron a bordo de un vehículo y dispararon contra el domicilio.

Ante esto, la mujer se lanzó al suelo para evitar los disparos, mientras que su padre no habría alcanzado a reaccionar, por lo que “resultó con múltiples impactos balísticos en su cuerpo”, relató José Ortiz, fiscal de Coronel.

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Murió al llegar al hospital

Tras el ataque, el afectado fue auxiliado y un vecino lo trasladó en la parte trasera de su automóvil hasta el Hospital San José de Coronel, donde “se le constató su fallecimiento en el frontis”, informó el subprefecto de la PDI Enrique Guzmán.

El detective precisó que uno de los disparos impactó en la cabeza de la víctima. el fiscal afirmó que en el lugar se registraron cerca de 50 impactos balísticos.

Personal del Ministerio Público y de la Brigada de Homicidios de la PDI de Concepción realiza diligencias para establecer la dinámica de los hechos y determinar a los responsables.

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