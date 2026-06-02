Trump reprende a Netanyahu por sus ataques en Líbano: “Estás jodidamente loco. Ahora todos odian a Israel por esto”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reprendió al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante una llamada en la que le manifestó su descontento por la escalada en la ofensiva israelí contra el Líbano.

Según informó el medio estadounidense Axios, la conversación tuvo lugar este lunes, luego de que Irán amenazara con abandonar las negociaciones con Estados Unidos debido a los constantes ataques israelíes en territorio libanés.

A ello se suma que Netanyahu ordenó al ejército atacar presuntos objetivos de Hezbolá en los suburbios de Beirut, una decisión que justificó acusando al grupo chií libanés de incumplir el alto el fuego vigente.

“Te estoy salvando el culo”

“Estás jodidamente loco. Estarías en prisión si no fuera por mí. Te estoy salvando el culo. Ahora todos te odian y todos odian a Israel por esto”, le habría dicho Donald Trump a Benjamín Netanyahu, según funcionarios estadounidenses citados bajo anonimato por el portal citado.