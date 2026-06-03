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Condenan a 32 años de cárcel a actor de “How I Met Your Mother” por brutal ataque a su expareja

La víctima recibió más de 20 puñaladas y debió ser sometida a una cirugía de emergencia de 14 horas.

Nelson Quiroz

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El actor estadounidense Nick Pasqual, conocido por una participación en la serie How I Met Your Mother, fue sentenciado a 32 años de prisión tras ser declarado culpable de intentar asesinar y violar a su expareja, la maquilladora de Hollywood Allie Shehorn, en un caso que conmocionó a la industria del entretenimiento.

La condena fue dictada por un tribunal de Los Ángeles luego de que un jurado lo encontrara responsable de múltiples delitos, entre ellos intento de homicidio, violación con uso de la fuerza, robo con allanamiento y agresión en contexto de violencia doméstica.

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Getty Images / Jon Kopaloff

Los hechos ocurrieron en mayo de 2024, cuando Pasqual ingresó por la fuerza a la vivienda de Shehorn y la atacó con un cuchillo.

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Durante el juicio se reveló que la víctima recibió más de 20 puñaladas en distintas partes del cuerpo, incluyendo cuello, pecho y brazos. Shehorn relató que intentó refugiarse en el baño después de que el actor derribara la puerta de su habitación. A raíz de las graves heridas, debió ser sometida a una cirugía de emergencia que se extendió por cerca de 14 horas y permaneció varios días internada en cuidados intensivos.

La investigación también estableció que la maquilladora había solicitado previamente una orden de alejamiento debido a episodios de violencia. Tras el ataque, Pasqual abandonó California e intentó dirigirse hacia la frontera con México, pero fue detenido por las autoridades en Texas antes de concretar su fuga.

Al conocer la sentencia, la Fiscalía destacó la valentía de Shehorn al declarar en el proceso judicial y sostuvo que su testimonio fue fundamental para lograr la condena. El caso fue presentado como un ejemplo extremo de violencia de género y de la importancia de denunciar conductas abusivas antes de que escalen a situaciones que pongan en riesgo la vida de las víctimas.

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