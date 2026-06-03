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VIDEO. “Todavía lo estoy procesando...”: Tim Payne se reúne con tiktoker argentino y protagoniza emotivo momento

El futbolista neozelandés recibió la visita de Valen Scarsini, quien lo hizo famoso en los días previos al Mundial 2026.

Nicolás Lara Córdova

“Todavía lo estoy procesando...”: Tim Payne se reúne con tiktoker argentino y protagoniza emotivo momento

A pocos días del inicio del Mundial 2026, un jugador de Nueva Zelanda se ha robado las miradas de miles de fanáticos del fútbol.

Se trata de Tim Payne, quien en los últimos días se ha convertido en el protagonista de una de las historias más sorprendentes de la previa del torneo que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

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El futbolista de 32 años se volvió viral luego de que el tiktoker argentino Valen Scarsini se propusiera convertirlo en el jugador “más famoso” del Mundial 2026.

A días del comienzo de la competencia, el argentino y el neozelandés se reunieron en Estados Unidos, donde compartieron un emotivo momento.

“No sé cómo sentirme, ¿sabes? Es muy extraño para mí. Todavía lo estoy procesando, pero se siente genial y estoy agradecido por lo que hiciste por mí”, le comentó Payne a Scarsini.

Luego, el argentino le preguntó si alguna vez había imaginado que llegaría a los cuatro millones de seguidores.

“Nunca me imaginé algo así. Aún no entiendo la magnitud de todo esto. Fue una locura y sigue creciendo. Obviamente es bueno para mí y también para el fútbol de Nueva Zelanda que nos presten atención, pero yo no cambio, sigo siendo la persona que soy”, respondió.

Nueva Zelanda debutará en la Copa del Mundo el próximo lunes 15 de junio, cuando se enfrente a Irán por el Grupo G en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.

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