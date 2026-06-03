Dio la vuelta larga, pasó por la B y hoy se abre paso en el recambio de La Roja: “Todo me sirvió para estar aquí”

El crecimiento de Diego Ulloa ha sido evidente en los últimos meses. Tras finalizar su préstamo en Unión La Calera, el lateral izquierdo regresó a Colo Colo a comienzos de 2026, se afianzó como titular y ahora recibió su segunda convocatoria consecutiva a la selección chilena.

Pero el camino no fue sencillo. Antes de consolidarse en el primer equipo de los albos, el zaguero de 22 años fue cedido a Deportes La Serena en 2022 y también tuvo un paso por Barnechea en la Primera B durante 2023.

Recién en 2026 logró debutar con la camiseta del “Cacique” y hoy ese esfuerzo comienza a dar frutos, con la oportunidad de enfrentar a Cristiano Ronaldo en el amistoso que La Roja disputará ante Portugal el próximo 6 de junio en Oeiras.

En la previa del duelo ante el seleccionado europeo, el propio defensor repasó el largo recorrido que debió afrontar para llegar a este momento. “Estoy muy feliz, ha sido un proceso largo, pero a la vez muy rápido”, declaró Ulloa desde Lisboa.

“Creo que tuve que pasar por varios procesos, vivir experiencias, ir a lugares, pero todo eso me sirvió hoy en día para estar aquí. Estoy muy contento, tanto en lo personal como por el momento que estoy pasando también en mi equipo y por estar convocado acá, que es un sueño la verdad", agregó.

Respecto a la opción de enfrentar a Cristiano Ronaldo, el formado en Colo Colo agregó que “la admiración siempre está, pero creo que entrando a la cancha ya eso cambia, ya se convierte en un rival que uno quiere ganarle sin importar la admiración que uno le tiene. Es un sueño también disputar este tipo de partidos contra esa clase de jugadores y también con mucha motivación para hacerlo de la mejor manera".

Por último, al ser consultado sobre sus ganas de jugar en el fútbol europeo, Diego Ulloa reconoció que es uno de sus grandes objetivos. “Es una meta, es un sueño que cumplir y bueno, nos vamos a entrenar para eso. Nos vamos a preparar y vamos a llegar”, afirmó.