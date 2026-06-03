“Se esperan precipitaciones en Santiago”: meteorólogo revela el día clave en que regresa la lluvia a la RM

Las últimas semanas en la zona central han sido bastante secas, considerando la escasez de precipitaciones en esta parte del territorio nacional.

Si bien en la primera semana de junio los reportes del tiempo tampoco pronostican lluvias en la región Metropolitana, dicha condición podría cambiar radicalmente durante la próxima semana.

Estas precipitaciones anunciadas podrían implicar un alivio para la capital, considerando la mala calidad del aire que ha llevado a declarar Alerta Ambiental en Santiago.

¿Cuándo vuelve la lluvia a Santiago?

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, en su último pronóstico en Megatiempo, adelantó que la próxima semana vuelve la lluvia a la capital.

“Lo habíamos dicho, lo más probable entre el (miércoles) 10 y el 14 (de junio) era la probabilidad de precipitaciones, se mantiene”, partió señalando.

En esa misma línea, el especialista detalló que “para el día 10 de junio hay que ajustar los valores, porque podrían ser tal vez más altos”.

Por último, Leyton sostuvo que “el cambio se produce el martes en la tarde y el miércoles (de la próxima semana) se esperan precipitaciones en Santiago”.