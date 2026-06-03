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Revelan que Arturo Vidal demandará a Camilo Huerta por insólito motivo: “La gota que rebalsó el vaso...”

La periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, dio a conocer la información durante el programa “Hay que decirlo” de Canal 13.

Nicolás Lara Córdova

Revelan que Arturo Vidal demandará a Camilo Huerta por insólito motivo: “La gota que rebalsó el vaso...”

En el episodio más reciente de Hay que decirlo de Canal 13, la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez reveló que el futbolista de Colo Colo, Arturo Vidal, presentará una querella en contra de Camilo Huerta.

La acción judicial se daría en el marco de los dichos de Huerta sobre la supuesta pensión de alimentos de 90 millones de pesos que el futbolista de 39 años tendría que pagarle a su expareja, Marité Matus.

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“Venía medio tostado, pero luego de que Camilo hablara de los hijos, la gota que rebalsó el vaso fue que hablara de los 90 millones de la pensión de alimentos”, comentó Cecilia Gutiérrez.

“A Arturo le molestó mucho que, en el fondo, Camilo hablara sobre él. Estaba muy molesto e instruyó a sus abogados para querellarse contra él”, agregó.

Durante la explicación entregada por la periodista, Pamela Díaz reveló que a Marité Matus le incomodaba que se le vinculara con dinero debido a un temor personal relacionado con un posible secuestro.

“Cuando me juntaba con Marité, ella contaba muchas cosas de lo que pasaba en la relación con Arturo y nunca le gustaba que se hablara de plata porque tenía miedo de que la secuestraran”, comentó.

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