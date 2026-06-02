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“No hay dos opiniones”: nueva rectora de la Universidad de Chile hará una revisión del convenio con Azul Azul

Alejandra Mizala insistió en torno a la necesidad de evaluar el acuerdo que le permite a la sociedad anónima utilizar el nombre y los símbolos de la casa de estudios.

Carlos Madariaga

Rocío Ayala

“No hay dos opiniones”: nueva rectora de la Universidad de Chile hará una revisión del convenio con Azul Azul

“No hay dos opiniones”: nueva rectora de la Universidad de Chile hará una revisión del convenio con Azul Azul / Universidad de Chile / Agencia Uno

Este martes, Alejandra Mizala resultó electa como la nueva rectora de la Universidad de Chile tras imponerse en la segunda vuelta a Francisco Martínez.

“Estoy muy agradecida, siento una gran responsabilidad de dirigir a la universidad en los próximos cuatro años. Estoy agradecida de la participación y de los otros candidatos, fue una campaña muy académica, siempre mirando el bien de la universidad”, comentó una vez consumada su victoria la integrante de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.

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En ese contexto, ante la consulta de ADN Deportes, la sucesora de Rosa Devés abordó uno de los temas que deberá resolver: la relación con Azul Azul, la sociedad anónima que rige los destinos del club de fútbol.

“La rectora pidió un informe en derecho y tenemos que esperar esos resultados porque nos va a dar algunas luces de los caminos a seguir”, comentó Mizala, junto con refrendar lo que planteó durante los debates previos respecto a la investigación hacia la organización por las gestiones de Michael Clark dentro del club.

No hay dos opiniones sobre la necesidad de revisar el convenio y efectivamente asegurar que nuestros símbolos y la universidad esté a resguardo. Tras el informe delinearemos las acciones a seguir, pero todos estamos de acuerdo en que ese convenio debe ser revisado”, concluyó la flamante rectora electa de la casa de estudios, que antes de reunirse con la mandamás de Azul Azul, Cecilia Pérez, va a esperar el informe del abogado Andrés Jana para tener su primera interlocución con ella.

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