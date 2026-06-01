Tenista pierde la mitad de su premio en Roland Garros por dichos sexistas / DeFodi Images

En un Roland Garros más que convulsionado, con la serie de sorpresas que se han dado respecto a las bajas de favoritos como Sinner y Djokovic, una de las polémicas ha estado marcada por dichos fuera de la cancha.

Esto debido al análisis del paraguayo Daniel Vallejo tras perder en segunda ronda con el local Moise Kouame, criticando a la jueza de silla Ana Carvalho por no manejar bien al público.

“Este tipo de partidos tienen que arbitrarlos un hombre, es difícil que una mujer pueda hacerlo. Es un público muy pesado, hay que tener mucha fortaleza para ir en contra del público”, planteó Vallejo, auque horas más tarde pidió disculpas por sus dichos luego que desde el mismo torneo calificaran sus dichos como “inaceptables”.

“Después de una batalla de cinco horas estaba muy caliente y emotivo. No culpé a Ana Carvalho de mi derrota, hizo un buen trabajo durante todo el partido. Aprenderé y lo haré mejor la próxima vez”, recalcó el paraguayo en sus redes sociales.

Sin embargo, dicha frase no fue suficiente y la organización de Roland Garros lo sancionó con una multa de 65 mil euros (poco más de 67 millones de pesos chilenos), perdiendo prácticamente la mitad del premio que ganó por llegar a la segunda ronda en París, lo que correspondía a 130.000 euros.

Este castigo es la mayor sanción económica que ha impuesto el segundo Grand Slam del año en toda su historia.