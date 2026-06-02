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VIDEOS. Fonseca pierde el impulso y Roland Garros se queda sin sudamericanos

El brasileño cayó ante Jakub Mensik, quien ahora desafiará al máximo favorito que queda por el título.

Carlos Madariaga

Fonseca pierde el impulso y Roland Garros se queda sin sudamericanos

Fonseca pierde el impulso y Roland Garros se queda sin sudamericanos / Dan Istitene

Tras las eliminaciones de Juan Manuel Cerúndolo y Alejandro Tabilo, la única esperanza sudamericana en el cuadro masculino de Roland Garros era Joao Fonseca.

El brasileño, 30 del mundo, comenzó a incrementar su favoritismo luego de despachar en el cuadro a Novak Djokovic y Casper Ruud.

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Sin embargo, este martes se encontró con una muy sólida versión del checo Jakub Mensik, quien consolidó su mejor participación en un Grand Slam.

Joao Fonseca dio batalla, sobre todo en el último set, pero el europeo fue más efectivo y lo eliminó tras 2 horas y 44 minutos de juego, por paciales de 6/4, 6/3 y 7/6.

Mensik buscará el jueves su paso a la final de Roland Garros, cuando se mida ante el máximo favorito que queda en el cuadro.

Se trata del actual 3 del mundo, Alexander Zverev, quien supo remontar un sorpresivo 2/5 contra el joven Rafael Jodar y así imponerse por 7/6, 6/1 y 6/3, manteniendo el sueño de lograr su primer título de Grand Slam.

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