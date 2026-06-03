“No es un traje a la medida para la U”: el duro aviso de Duco a los azules tras anuncio de Kast sobre infraestructura deportiva

Durante su discurso en la Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast anunció la creación de una mesa de trabajo para impulsar un plan nacional en torno a la construcción de recintos deportivos.

En dicha instancia, el mandatario abordó la posibilidad de "contribuir a que todos los grandes clubes puedan tener su espacio propio".

Muchos interpretaron sus palabras como un “guiño” al sueño de la Universidad de Chile de tener su propio estadio. Sin embargo, la ministra del Deporte, Natalia Duco, abordó el tema este miércoles y le dejó un claro aviso a los azules.

“El plan de infraestructura que anunció el Presidente no es un traje a la medida para la Universidad de Chile”, señaló la ministra.

En la misma línea, remarcó que el plan de infraestructura “es un proyecto nacional, con foco regional, para equilibrar las brechas que hay a nivel comunal en todas las regiones. El proyecto no va solamente dirigido al fútbol, sino que a todos los deportes”.

De todas formas, Natalia Duco mencionó que “el llamado que hago al club Universidad de Chile, como a todos los clubes deportivos que tengan interés en que nosotros, como Ministerio del Deporte, nos podamos colaborar en generar recursos público-privado para avanzar en infraestructura”.

“Si el club Universidad de Chile nos solicita una reunión, nosotros se la vamos a dar, como a cualquier otro club, y sobre todo en los otros deportes que merecen más atención que el fútbol”, concluyó.