El director uruguayo Diego Naser y destacado violista ruso debutan con la Sinfónica Nacional de Chile

El concierto n.° 12 de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, “Cuerdas en flor”, marca el debut con este elenco del maestro uruguayo Diego Naser, uno de los directores latinoamericanos más destacados de su generación, y el del violista ruso Vladimir Babeshko, artista de reconocida trayectoria internacional.

Ambos se presentarán este viernes 24 y sábado 25 de julio, a las 19:30 horas en la Gran Sala Sinfónica Nacional.

Reconocido por su versatilidad artística, Diego Naser es actualmente Director Titular y Artístico de la Orquesta Filarmónica de Boca del Río y Veracruz, en México y profesor de dirección orquestal en la Escuela Superior de Música de Cataluña, en Barcelona.

Anteriormente dirigió la Orquesta Sinfónica Nacional del Uruguay y ha desarrollado una extensa carrera internacional al frente de destacadas agrupaciones de América Latina y Europa.

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“Para mí es un verdadero honor poder ser parte de la temporada principal de conciertos de la Sinfónica Nacional de Chile. Es un debut muy esperado con una de las principales orquestas del continente”, manifiesta Naser.

El programa que dirigirá reunirá dos obras fundamentales del repertorio orquestal de los siglos XX y XIX, estableciendo un diálogo entre la intensidad expresiva de Alfred Schnittke y el romanticismo de Robert Schumann. “Es un programa muy bien equilibrado, que se debate entre emociones humanas que transitan desde el final de la vida y la oscuridad, hasta el momento más apasionante y más intenso en la vida de un ser humano”, explica el director.

La primera parte estará dedicada al Concierto para viola y orquesta de Schnittke, una de las obras más relevantes para este instrumento, escrita hacia el final de la vida del compositor. “Pocos días luego de terminarla sufrió un ataque cerebrovascular, lo que cambió drásticamente su vida”, comenta Diego Naser.

El concierto será interpretado por el violista ruso Vladimir Babeshko, quien ha desarrollado una destacada carrera como solista y músico de cámara junto a figuras como Anne-Sophie Mutter, Gidon Kremer, Yuri Bashmet y Christoph Eschenbach.

Tras el intermedio, la Orquesta interpretará la Sinfonía n.° 1 en si bemol mayor, op. 38 “Primavera”, de Robert Schumann, una de las obras emblemáticas del repertorio romántico alemán. Escrita en 1841, la composición refleja el entusiasmo y la vitalidad asociados al renacer de la naturaleza tras el invierno, convirtiéndose en una de las partituras orquestales más apreciadas del compositor.

“Primeros acordes”

El director destaca que la obra “refleja el comienzo de una época de sinfonista muy intensa en la vida profesional de Schumann, pero que además relata el efecto de la primavera en la persona”.

Naser explica que la obra transita “por unos colores orquestales únicos, con una instrumentación muy especial, fuera de lo común”. Con ello evoca “la sensación, la emoción que esa primavera genera, esa efervescencia, pasión, esa ebullición de sentimientos y de optimismo también, que la hacen una sinfonía única y que realmente energiza”.

Ampliar

Tras este concierto la Sinfónica Nacional ofrecerá un programa denominado “Primeros acordes”, que contempla las obras Estudio Sinfónico n.° 1 de Sebastián Errázuriz, el Concierto para violonchelo n.° 1 en la menor, op. 33 de Camille Saint-Saëns, con James Cooper III como solista, y la Sinfonía n.° 1 en do mayor de Georges Bizet.

Las entradas para todos los conciertos se encuentran disponibles a través de Ticketplus, además de las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional y del Teatro Universidad de Chile, con valores desde los $5.000 y descuentos para estudiantes, personas mayores y funcionarios de la U. de Chile, entre otros.