Irán lanza nuevos ataques contra objetivos de EEUU en Bahréin, Kuwait y Jordania: esto pasó con dos petroleros / AMIR HOSSEIN KHORGOOEI

Las fuerzas armadas de Irán informaron este martes de que llevaron a cabo nuevos ataques de represalia con misiles y drones contra bases, activos e infraestructura de Estados Unidos en Bahréin, Kuwait y Jordania, tras otra ronda de ataques estadounidenses contra Irán.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán indicó en comunicados difundidos por su medio oficial Sepah News que sus fuerzas aeroespaciales atacaron sistemas estadounidenses de defensa aérea, instalaciones de radar, infraestructura de comunicaciones y otros activos militares en Bahréin y Kuwait, así como instalaciones militares estadounidenses en Jordania.

El CGRI señaló que los ataques fueron realizados en represalia por los recientes bombardeos estadounidenses contra Irán y tenían como objetivo allanar el camino para operaciones más amplias con misiles y drones contra objetivos militares estadounidenses en la región.

Petroleros en Ormuz

El Ejército iraní informó de que lanzó ataques con misiles y drones contra varias instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y Bahréin, entre ellas el Campamento Arifjan, la Base Aérea Ahmad al-Jaber y la Base Aérea Shaikh Isa.

El CGRI también afirmó que atacó un centro de datos de Amazon en Bahréin, indicando que el ataque fue en respuesta a un reciente bombardeo estadounidense contra la central nuclear de Darkhovin, actualmente en construcción, en la provincia suroccidental iraní de Juzestán.

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A primeras horas del martes, el Comando Central de Estados Unidos informó de que sus fuerzas completaron otra ronda de ataques contra Irán, dirigidos contra centros de mando militares, emplazamientos de lanzamiento de misiles y drones, capacidades marítimas y sistemas de defensa aérea.

Añadió que las operaciones tenían como objetivo degradar la capacidad de Irán para continuar atacando embarcaciones comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz.

El CGRI también anunció que dos petroleros que intentaban transitar por el estrecho de Ormuz a través de lo que describió como la “peligrosa” ruta meridional se incendiaron tras explosiones y fueron detenidos por las fuerzas navales iraníes.

Asimismo, advirtió a las compañías navieras que no utilicen esa ruta y reiteró que el estrecho permanecerá cerrado mientras Estados Unidos continúe con lo que calificó de “acciones maliciosas” en la región.