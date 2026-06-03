Loreto Aravena revela diferencias políticas con Max Luksic: “Yo no voté por Kast, él sí”

La actriz Loreto Aravena habló abiertamente sobre las diferencias políticas que mantiene con su pareja, Max Luksic, asegurando que ambos tienen visiones distintas respecto a temas de contingencia nacional.

Durante una conversación en el programa Más de ti, Aravena señaló que las discrepancias se han hecho evidentes a propósito de la discusión sobre los recortes presupuestarios anunciados por el Gobierno de José Antonio Kast.

“Tenemos diferencias políticas súper fuertes, o sea, yo no voté por Kast, él sí”, afirmó la intérprete, quien además expresó inquietud por el impacto que podrían tener eventuales reducciones en programas sociales.

Según explicó, parte de su preocupación está relacionada con su propia historia personal. “Yo crecí gracias a esas ayudas sociales y Max lo sabe”, comentó.

La actriz también reveló que el alcalde de Huechuraba mantiene una postura más cauta frente al tema y prefiere esperar antes de emitir juicios definitivos sobre las medidas anunciadas por el Ejecutivo.

Pese a las diferencias, Aravena sostuvo que ambos han podido conversar sobre estos temas y reconoció que su pareja comprende la relevancia que tienen las ayudas sociales para muchas familias.