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Loreto Aravena revela diferencias políticas con Max Luksic: “Yo no voté por Kast, él sí”

La actriz también expresó su preocupación por eventuales recortes en programas sociales.

Javiera Rivera

Loreto Aravena revela diferencias políticas con Max Luksic: “Yo no voté por Kast, él sí”

La actriz Loreto Aravena habló abiertamente sobre las diferencias políticas que mantiene con su pareja, Max Luksic, asegurando que ambos tienen visiones distintas respecto a temas de contingencia nacional.

Durante una conversación en el programa Más de ti, Aravena señaló que las discrepancias se han hecho evidentes a propósito de la discusión sobre los recortes presupuestarios anunciados por el Gobierno de José Antonio Kast.

“Tenemos diferencias políticas súper fuertes, o sea, yo no voté por Kast, él sí”, afirmó la intérprete, quien además expresó inquietud por el impacto que podrían tener eventuales reducciones en programas sociales.

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Según explicó, parte de su preocupación está relacionada con su propia historia personal. “Yo crecí gracias a esas ayudas sociales y Max lo sabe”, comentó.

La actriz también reveló que el alcalde de Huechuraba mantiene una postura más cauta frente al tema y prefiere esperar antes de emitir juicios definitivos sobre las medidas anunciadas por el Ejecutivo.

Pese a las diferencias, Aravena sostuvo que ambos han podido conversar sobre estos temas y reconoció que su pareja comprende la relevancia que tienen las ayudas sociales para muchas familias.

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