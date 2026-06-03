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La U inició contactos para repatriar a un seleccionado chileno desde Europa

Según información de ADN Deportes, ya hay sondeos para que los azules concreten un esperado regreso.

Javier Catalán

Rocío Ayala

Getty Images y Agencia Uno

Getty Images y Agencia Uno

La gerencie deportiva de la Universidad de Chile, encabezada por Manuel Mayo, ya ha comenzado los trabajos de sondeos para reforzar el plantel en el mercado de fichajes.

Una de las posiciones que los azules estarían buscando incorporar futbolistas es en la defensa. Específicamente, Fernando Gago estaría buscando un central y en Azul Azul ya iniciaron los contactos con un seleccionado nacional como el apuntado.

Según información de ADN Deportes, la U ya hizo un llamado para conocer la situación de Igor Lichnovsky, zaguero de 32 años que actualmente milita en el Karagumruk de Turquía y, que a día de hoy se encuentra en Portugal con La Roja para la fecha FIFA previa al Mundial 2026.

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Sin embargo, la operación sería complicada de realizar en el mercado invernal que se abrirá en las próximas semanas, debido a que el canterano azul aún tiene contrato vigente con su equipo hasta junio del 2027. Por ende, la idea sería repatriarlo como uno de los refuerzos para el plantel de los 100 años de la Universidad de Chile.

Desde su arribo a Karamguruk en febrero de este 2026 proveniente del América de México, Igor Lichnovsky alcanzó jugar 13 partidos en la Liga Turca, siendo titular en todos ellos y regalando dos asistencias de gol.

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