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“A pesar de lo difícil que me ha tocado, he disfrutado mucho de Chile, de las cosas lindas que tiene este país”

El venezolano Bianneider Tamayo se refirió al difícil proceso de adaptación que ha enfrentado desde su llegada a Universidad de Chile en 2024.

Daniel Ramírez

@tamayo13b

@tamayo13b

Bianneider Tamayo, defensor de Universidad de Chile, habló este miércoles en conferencia de prensa y se refirió al difícil proceso de adaptación que ha enfrentado desde su llegada al club en 2024.

El central venezolano confesó que su experiencia en Chile ha sido compleja, aunque también aseguró que ha “disfrutado el proceso”, destacando los aspectos positivos de su paso por el país.

“Desde que llegué acá, hace casi dos años, pienso que ha sido un proceso bastante difícil y también lo he disfrutado mucho, porque he compartido camarín con jugadores de mucha experiencia y eso me ha ayudado”, señaló el zaguero de 21 años.

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“A pesar de lo difícil que me ha tocado, he disfrutado el proceso. Estos dos años han sido muy bonitos. Fuera del fútbol, he disfrutado mucho de Chile, de las cosas lindas que tiene este país”, afirmó Tamayo.

Por último, el defensa abordó los rumores sobre un posible regreso a Unión Española, club donde estuvo a préstamo el año pasado. “La verdad es que ahora estoy 100% enfocado en la U, pensando en que viene un partido el fin de semana. Trabajo día a día para estar y para sumar al equipo desde donde me toque”, concluyó.

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