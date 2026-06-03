Heladería chilena obtiene reconocido premio internacional: conserva las tradiciones italianas

Una heladería chilena especializada en gelato fue reconocida con una importante certificación internacional ligada a la tradición gastronómica italiana.

Se trata de Ciao Amore, emprendimiento nacido en Santiago que recibió el sello Ospitalità Italiana, una distinción impulsada por las Cámaras de Comercio de Italia para identificar a locales que representan de manera fiel la cultura culinaria de ese país.

La certificación evalúa distintos aspectos, entre ellos el origen de las materias primas. Además, gracias a este reconocimiento la heladería se convirtió en una de las pocas del país en obtener esta acreditación.

Fernando Echeverría, chef y socio fundador de Ciao Amore, explicó que el proyecto surgió tras recorrer diversas gelaterías en Italia para conocer de cerca sus procesos y recetas.

Según señaló, la experiencia permitió desarrollar una propuesta basada en ingredientes importados, preparaciones artesanales y técnicas propias del auténtico gelato italiano.

Actualmente, la empresa cuenta con locales en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) y Huechuraba, donde ofrece gelatos artesanales, cafetería de especialidad y preparaciones inspiradas en recetas tradicionales italianas.