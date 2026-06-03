Heladería chilena obtiene reconocido premio internacional: conserva las tradiciones italianas
Gracias a este reconocimiento, el local se convirtió en una de las pocos del país en obtener esta acreditación.
Una heladería chilena especializada en gelato fue reconocida con una importante certificación internacional ligada a la tradición gastronómica italiana.
Se trata de Ciao Amore, emprendimiento nacido en Santiago que recibió el sello Ospitalità Italiana, una distinción impulsada por las Cámaras de Comercio de Italia para identificar a locales que representan de manera fiel la cultura culinaria de ese país.
La certificación evalúa distintos aspectos, entre ellos el origen de las materias primas. Además, gracias a este reconocimiento la heladería se convirtió en una de las pocas del país en obtener esta acreditación.
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Fernando Echeverría, chef y socio fundador de Ciao Amore, explicó que el proyecto surgió tras recorrer diversas gelaterías en Italia para conocer de cerca sus procesos y recetas.
Según señaló, la experiencia permitió desarrollar una propuesta basada en ingredientes importados, preparaciones artesanales y técnicas propias del auténtico gelato italiano.
Actualmente, la empresa cuenta con locales en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) y Huechuraba, donde ofrece gelatos artesanales, cafetería de especialidad y preparaciones inspiradas en recetas tradicionales italianas.
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