Cuentas de la luz subirán hasta 23% en el sur del país: experto entrega consejos para frenar las alzas
Javier Piedra Fierro advirtió que en zonas del sur el incremento superará el 20%. Además, entregó claves sobre aislación térmica y el uso correcto de estufas.
Un nuevo golpe al bolsillo se aproxima para los hogares del país debido a la actualización semestral de las tarifas eléctricas. A partir de julio, las cuentas de la luz experimentarán un alza promedio nacional del 4,9%, según los últimos informes de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Sin embargo, este incremento no será parejo y afectará de manera drástica a ciertas regiones.
En entrevista con el programa Tu Nuevo ADN, Javier Piedra Fierro, ingeniero civil mecánico, director de la Fundación Energía para Todos y docente de la Universidad de Concepción, explicó que estas alzas responden a la finalización de un descuento que se había aplicado durante el primer semestre para compensar errores pasados de cálculo de la CNE y cobros excesivos en transmisión por parte de Transelec.
Los lugares más afectados por la nueva tarifa
El especialista detalló que el costo de la transmisión eléctrica se divide por zonas geográficas, lo que explica las fuertes diferencias a lo largo del territorio. El caso más dramático se vivirá en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, donde la tarifa podría dispararse en promedio un 20%, llegando a un 23% de aumento en comunas como Valdivia. Esto se debe a que el componente de transmisión en esa zona específica “subió al doble”.
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Para el resto del sur y centro del país, desde Atacama hasta La Araucanía, las variaciones oscilarán entre un 2% y un 7% de alza, mientras que en Magallanes el aumento será de apenas un 2% o 3%. En contraste, en el norte grande las noticias son positivas: en Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta las cuentas de la luz bajarán entre un 2% y 3%, puesto que en el periodo anterior se les cobró de más y ahora el sistema debe compensar el saldo positivo.
Para que las familias puedan anticipar sus gastos, Piedra recomendó visitar la plataforma cuentadeluz.cl, donde los usuarios pueden ingresar su comuna y consumo mensual para simular cuánto pagarán exactamente a partir de julio y verificar si la distribuidora les está cobrando correctamente.
Recomendaciones para proteger el bolsillo en invierno
Considerando que ya se eliminó la “tarifa de invierno” (un recargo extra que antes castigaba el sobreconsumo), el experto hizo un llamado a enfocarse en la retención del calor para evitar el uso excesivo de calefacción. “La aislación térmica es lo primero”, aseguró Piedra, explicando que en las casas el calor siempre sube, por lo que es vital instalar aislante (como lana de vidrio o mineral) sobre el cielo del techo, actuando como un “tapón de calor”.
Junto con ello, entregó acciones prácticas y económicas que se pueden aplicar de inmediato:
- Controlar filtraciones de aire: Sellar los bordes de puertas y ventanas con burletes o usar los clásicos tubos de tela con arena bajo las puertas para evitar que entre el viento frío.
- Aprovechar las cortinas: Se deben usar cortinas gruesas y cerrarlas de noche, ya que generan una capa de aire aislante frente al vidrio. De día, es clave abrirlas para aprovechar la “ganancia térmica” que entrega el sol.
- Cerrar puertas: Al calefaccionar una casa, mantener cerradas las puertas de habitaciones sin uso (como baños) permite concentrar el calor en un volumen de aire más pequeño.
- Elegir bien la estufa: Si se cuenta con presupuesto para invertir, el aire acondicionado con tecnología inverter es la opción más barata en consumo mensual, gastando hasta un cuarto de lo que exige un calefactor eléctrico tradicional. Para el sur del país, la estufa a pellet se posiciona como la segunda alternativa más económica, mientras que a la hora de elegir equipos de combustión tradicional por razones económicas, la parafina resulta más barata que el cilindro de gas. Finalmente, recordó la importancia de ventilar la casa 10 minutos por la mañana y por la tarde para evitar humedad y contaminación intradomiciliaria.
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