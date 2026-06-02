Cuentas de la luz subirán hasta 23% en el sur del país: experto entrega consejos para frenar las alzas

Un nuevo golpe al bolsillo se aproxima para los hogares del país debido a la actualización semestral de las tarifas eléctricas. A partir de julio, las cuentas de la luz experimentarán un alza promedio nacional del 4,9%, según los últimos informes de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Sin embargo, este incremento no será parejo y afectará de manera drástica a ciertas regiones.

En entrevista con el programa Tu Nuevo ADN, Javier Piedra Fierro, ingeniero civil mecánico, director de la Fundación Energía para Todos y docente de la Universidad de Concepción, explicó que estas alzas responden a la finalización de un descuento que se había aplicado durante el primer semestre para compensar errores pasados de cálculo de la CNE y cobros excesivos en transmisión por parte de Transelec.

Los lugares más afectados por la nueva tarifa

El especialista detalló que el costo de la transmisión eléctrica se divide por zonas geográficas, lo que explica las fuertes diferencias a lo largo del territorio. El caso más dramático se vivirá en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, donde la tarifa podría dispararse en promedio un 20%, llegando a un 23% de aumento en comunas como Valdivia. Esto se debe a que el componente de transmisión en esa zona específica “subió al doble”.

Para el resto del sur y centro del país, desde Atacama hasta La Araucanía, las variaciones oscilarán entre un 2% y un 7% de alza, mientras que en Magallanes el aumento será de apenas un 2% o 3%. En contraste, en el norte grande las noticias son positivas: en Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta las cuentas de la luz bajarán entre un 2% y 3%, puesto que en el periodo anterior se les cobró de más y ahora el sistema debe compensar el saldo positivo.

Para que las familias puedan anticipar sus gastos, Piedra recomendó visitar la plataforma cuentadeluz.cl, donde los usuarios pueden ingresar su comuna y consumo mensual para simular cuánto pagarán exactamente a partir de julio y verificar si la distribuidora les está cobrando correctamente.

Recomendaciones para proteger el bolsillo en invierno

Considerando que ya se eliminó la “tarifa de invierno” (un recargo extra que antes castigaba el sobreconsumo), el experto hizo un llamado a enfocarse en la retención del calor para evitar el uso excesivo de calefacción. “La aislación térmica es lo primero”, aseguró Piedra, explicando que en las casas el calor siempre sube, por lo que es vital instalar aislante (como lana de vidrio o mineral) sobre el cielo del techo, actuando como un “tapón de calor”.

Junto con ello, entregó acciones prácticas y económicas que se pueden aplicar de inmediato: