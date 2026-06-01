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Árbitro revela insulto que provocó la expulsión de Diego Carrasco ante la U de Chile

Mario Salvo justificó en su informe la roja que le mostró al central de Deportes Concepción.

Carlos Madariaga

Árbitro revela insulto que provocó la expulsión de Diego Carrasco ante la U de Chile

Árbitro revela insulto que provocó la expulsión de Diego Carrasco ante la U de Chile / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

El pasado sábado, la U de Chile sufrió para imponerse en el estadio Nacional ante uno de los colistas de la tabla en la Liga de Primera, Deportes Concepción.

El encuentro estuvo marcado por la expulsión del central lila Diego Carrasco, considerando que la decisión de Mario Salvo pasó por un insulto del defensor.

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En su informe arbitral emitido este lunes ante la ANFP, el juez justificó la roja que le mostró al jugador del “León de Collao”.

“Emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza”, parte consignando Mario Salvo, junto con explicitar el insulto que le dijo, según él, Diego Carrasco.

“Me insulta de forma directa y a viva voz “Cobra el penal pos conchatumadre”“, afirma el árbitro, cuestión que deberá ser juzgada por el Tribunal de Disciplina de la ANFP este martes para resolver si el jugador de 31 años purgará o no partidos a futuro.

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