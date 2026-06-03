A poco más de dos años de la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), especialistas destacan avances en la expansión del reciclaje domiciliario en Chile, aunque advierten que persisten importantes obstáculos para alcanzar las metas de economía circular proyectadas para la próxima década.

En conversación con Ciudadano ADN, la gerente de Marketing y Asuntos Públicos de Resimple, Macarena Palma, explicó que, aunque la normativa fue promulgada en 2016, su implementación comenzó recién en 2023.

Desde entonces, el sistema ha logrado firmar 130 convenios con municipios y llevar el reciclaje puerta a puerta a más de 60 comunas del país.

“Hoy día estamos llegando a más de 3,4 millones de viviendas a lo largo de Chile”, destacó Palma, subrayando que la cobertura ya se extiende desde el norte hasta el sur del territorio nacional.