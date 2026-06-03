UDI toma distancia de Republicanos y confirma que no firmará la acusación constitucional contra Nicolás Grau

Una evidente fisura política se instaló al interior del bloque oficialista tras la primera Cuenta Pública Presidencial. El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, salió a criticar con dureza la próxima presentación de una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, ofensiva que es impulsada por las bancadas del Partido Republicano y el sector de los nacional libertarios.

Tras una reunión interna celebrada el martes por la colectividad para zanjar su postura de bloque, el timonel del gremialismo fue tajante en advertir que ningún diputado de la UDI estampará su firma en el líbelo acusatorio contra el otrora jefe de las finanzas públicas del gobierno de Gabriel Boric. A juicio de Ramírez, activar este mecanismo judicial en este momento representa un paso en falso para la estrategia de La Moneda.

“Nosotros creemos que eso va en contra del tono que trató de imponer el Presidente Kast en la cuenta. Creemos que la acusación puede poner en peligro proyectos de ley que son relevantes. Ahora, eso no significa que a priori la vamos a apoyar o rechazar. Nosotros creemos que la acusación es un error, pero lo que corresponde, lo que nos obliga la ley y la constitución que nosotros juramos respetar cuando asumimos el cargo es que tenemos que votar la acusación de acuerdo a los méritos”, argumentó el diputado Ramírez en conversación con La Tercera.

Molestias internas y llamado de atención a la Segpres

El líder del gremialismo confirmó que durante la noche del martes recibieron el borrador del documento que ingresarán las fuerzas de la derecha dura, detallando que un equipo de abogados ya se encuentra revisando los argumentos jurídicos para definir si votarán a favor o en contra en la Sala. No obstante, Ramírez no ocultó el malestar que provocó el secretismo de la operación, asegurando que la forma en que se manejó generó incomodidad en el propio Gobierno e incluso opiniones divididas dentro de las filas republicanas.

Frente a este escenario de descoordinación legislativa, el parlamentario emplazó directamente al Ejecutivo a tomar cartas en el asunto a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres). El timonel de la UDI instó a la cartera a abrir espacios reales de debate e interlocución entre las distintas bancadas oficialistas, con el objetivo de evitar que el oficialismo vuelva a verse sorprendido por agendas paralelas o medidas de carácter radical que no hayan sido consensuadas previamente en el comité político.

Firme respaldo al Registro de Vándalos pero con ajustes

En una vereda mucho más alineada con el Palacio de La Moneda, Ramírez ratificó el compromiso absoluto de su partido para sacar adelante el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, uno de los proyectos estrella anunciados por Kast en su discurso ante el Congreso Pleno. Aunque admitió que la tramitación será compleja porque obligará al Parlamento a definir con pinzas qué conductas específicas se catalogarán como incivilidades, enfatizó que el principio detrás de la ley es el correcto y contará con el respaldo de sus diputados.

Con el fin de perfeccionar la futura norma y evitar flancos institucionales, el timonel de la UDI propuso incorporar modificaciones en el plano de las sanciones. Para aquellas personas que cometan destrozos pero no reciban subsidios o beneficios económicos del Estado —lo que impediría castigarlos con la pérdida de los mismos—, Ramírez planteó aplicar multas severas de carácter monetario, garantizando así que no exista una desigualdad ante la ley y que los castigos queden blindados ante el marco constitucional.

Finalmente, el legislador envió un mensaje a la oposición, apuntando que más del 80% de la ciudadanía apoya la creación de este registro e hizo un llamado a la izquierda a dejar de lado las críticas destructivas y sumarse al diseño de una ley bien hecha que devuelva el respeto por el espacio comunitario.