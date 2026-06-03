Los primeros lineamientos de los nuevos subsecretarios de Seguridad: prevención, ciberseguridad y crimen organizado

Los nuevos subsesecretarios del Ministerio de Seguridad Pública, María del Pilar Giannini y Gonzalo Guerrero, iniciaron este miércoles sus funciones destacando que su prioridad será ejecutar el plan de seguridad impulsado por el ministro Martín Arrau, un día después de que el Presidente José Antonio Kast oficializara sus nombramientos tras la salida de Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana.

Guerrero, quien asumió la Subsecretaría de Prevención del Delito, agradeció la confianza del Mandatario y aseguró que trabajará en coordinación directa con Arrau para implementar una hoja de ruta centrada en tres ejes: prevención, control territorial y fortalecimiento institucional.

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El abogado sostuvo que una de sus primeras tareas será reunirse con los equipos de la cartera para conocer el estado de avance de los proyectos en curso y evaluar cómo reforzar las iniciativas ya existentes. Además, subrayó que la entrega de cifras de seguridad continuará, pues la ciudadanía requiere información “útil, necesaria y oportuna” para conocer la evolución de la delincuencia.

Respecto de las críticas surgidas tras la salida de los exsubsecretarios, Guerrero evitó profundizar en la controversia y recordó que estos cargos están sujetos a la evaluación permanente del Presidente. También adelantó que temas como la seguridad privada, la ciberseguridad y el combate al cibercrimen estarán entre las prioridades de la nueva gestión.

Por su parte, la nueva subsecretaria de Seguridad Pública, María del Pilar Giannini, afirmó sentirse “muy honrada” por asumir el desafío y destacó que su trabajo estará enfocado en desarrollar las líneas estratégicas definidas por el ministro Arrau.

La cientista política señaló que el ministerio ya cuenta con una agenda basada en prevención, control territorial y gobernabilidad, materias en las que concentrará sus esfuerzos durante las próximas semanas.