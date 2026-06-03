De “La Copa de la Vida” a “Dai Dai”: las canciones oficiales de las Copas del Mundo

Desde 1962, el Mundial de fútbol ha estado estrechamente ligado a la música. Fue precisamente en la cita planetaria disputada en Chile donde se estrenó por primera vez una canción oficial del torneo: “El Rock del Mundial”, interpretada por Los Ramblers. Desde entonces, cada edición ha contado con su propio himno.

Una de las canciones más recordadas es “Un’estate italiana”, compuesta por Giorgio Moroder para Italia 1990. A 36 años de su lanzamiento, el tema sigue sonando cada vez que se acerca una nueva Copa del Mundo.

A ocho días del inicio del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, en ADN.cl repasamos las canciones oficiales de las últimas ocho ediciones del campeonato organizado por la FIFA.

Francia ‘98: Ricky Martin - La Copa de la Vida

En 1998, el Mundial de fútbol aterrizaba por segunda vez en su historia en suelo francés y los galos querían celebrarlo a lo grande. Para la ocasión, la organización recurrió al artista latino del momento, Ricky Martin, para interpretar “La Copa de la Vida”. ¿El resultado? Una canción que se convirtió en un verdadero ícono de las citas mundialistas.

Como dato curioso, para Francia 1998 se lanzó el álbum oficial Allez! Ola! Olé! The Music of the World Cup, en el que se incluyó “Hacia el Ovusol”, de la banda chilena Chancho en Piedra.

Corea-Japón 2002: Anastasia - Boom!

Tras el éxito de Francia 1998, la FIFA apostó por una propuesta completamente distinta para Corea del Sur y Japón 2002, la primera Copa del Mundo organizada en Asia.

La encargada de ponerle voz al torneo fue la cantante estadounidense Anastacia, quien interpretó “Boom”, una canción marcada por el pop y la energía que buscaba reflejar el carácter global del evento.

Alemania 2006: Il Divo - The Time of Our Lives

Para Alemania 2006, la FIFA optó por una propuesta más elegante y emotiva. La canción oficial fue “The Time of Our Lives”, interpretada por el cuarteto vocal Il Divo junto a la cantante estadounidense Toni Braxton, combinando el estilo lírico característico del grupo con una producción de alcance internacional.

Sudáfrica 2010: Shakira - Waka Waka (This time for Africa)

Si existe una canción capaz de competir con “La Copa de la Vida” por el título del himno mundialista más exitoso, esa es “Waka Waka (This Time for Africa)”. Para Sudáfrica 2010, la FIFA apostó por la cantante colombiana Shakira, quien junto al grupo sudafricano Freshlyground dio vida a un tema que rápidamente se transformó en un fenómeno global.

Con una mezcla de ritmos africanos y pop latino, la canción trascendió el torneo y se convirtió en uno de los mayores éxitos de la carrera de Shakira.

Brasil 2014: Pitbull - We Are One (Ole Ola)

Luego del enorme éxito de “Waka Waka”, la FIFA buscó mantener el impacto musical para Brasil 2014 con “We Are One (Ole Ola)”. El tema reunió a tres artistas de distintos rincones del continente: el rapero estadounidense Pitbull, la cantante Jennifer Lopez y la brasileña Claudia Leitte.

Rusia 2018: Nicky Jam - Live it Up

Para Rusia 2018, la FIFA volvió a apostar por una colaboración internacional con “Live It Up”, canción interpretada por el cantante estadounidense de origen puertorriqueño Nicky Jam, junto al actor y músico Will Smith y la artista kosovar Era Istrefi.

Catar 2022: Trinidad Cardona - Hayya Hayya (Better Together) / Jung Kook - Dreamers

Para Catar 2022, la FIFA rompió con la tradición de presentar una única canción oficial y lanzó una banda sonora compuesta por varios temas.

Sin embargo, el principal de ellos fue “Hayya Hayya (Better Together)”, interpretado por Trinidad Cardona, Davido y Aisha, convirtiéndose en la canción que encabezó la promoción del primer Mundial disputado en Medio Oriente.

Canadá, Estados Unidos y México 2026: Shakira - Dai Dai

A pocos días del inicio del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, la FIFA presentó “Dai Dai” como la canción oficial del torneo. El tema reúne a la cantante colombiana Shakira y al artista nigeriano Burna Boy.

La elección de Shakira no pasó desapercibida. Dieciséis años después del fenómeno mundial que significó “Waka Waka”, la artista vuelve a estar ligada a una Copa del Mundo con una canción oficial.