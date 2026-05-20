El pulpo Paul, las vuvuzelas y la Roja de Bielsa: cinco momentos icónicos de Sudáfrica 2010

2010 fue un año extraño para Chile. Nuestro país sufrió uno de los terremotos más fuertes registrados en la historia de la humanidad. Un sismo de magnitud 8,8 afectó a la Región del Biobío y se percibió en gran parte del país. Sin embargo, también se vivió una euforia especial por el regreso de la Roja a los mundiales.

La selección dirigida por Marcelo Bielsa despertó una ilusión en los chilenos en medio de todo lo que ocurría en el país.

A menos de tres semanas del inicio del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, en ADN.cl repasamos cinco momentos icónicos de la cita planetaria disputada en Sudáfrica.

El retorno de la Roja a los mundiales tras 12 años

Fue el comienzo de la Generación Dorada en los mundiales. La Roja de Bielsa regresaba a una Copa del Mundo tras 12 años gracias a una histórica clasificación en el segundo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas, sumando 33 puntos y quedando a solo uno de Brasil.

Aquella selección, integrada por figuras como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Matías Fernández y Humberto Suazo, quedó emparejada en el Grupo H junto a Honduras, Suiza y España.

La selección chilena ilusionó al país tras vencer a Honduras y Suiza en sus dos primeros partidos, algo que no ocurría desde 1962. Así, logró avanzar a octavos de final pese a caer frente a España.

Al igual que en 1998, Brasil fue el verdugo de la Roja en octavos de final con goles de Juan, Luis Fabiano y Robinho.

Las vuvuzelas y la Jabulani

Dos íconos inolvidables del Mundial de Sudáfrica 2010. Cómo olvidar las vuvuzelas, que marcaron el sonido de la cita planetaria con un ruido similar al de un enjambre de avispas y que acompañaron los 64 partidos del torneo.

Uno de los aspectos más criticados fue la Jabulani, el balón oficial del Mundial. La pelota fue presentada como una revolución para el fútbol y, en cierto modo, lo fue. Sus movimientos erráticos en el aire dejaron golazos memorables, como el de Diego Forlán ante Ghana o el de Sulley Muntari frente a Uruguay.

“Es un balón muy difícil de agarrar, el peor con el que jugué”, comentó en aquella época el arquero uruguayo Fernando Muslera.

La ‘mano de Dios’ de Luis Suárez y el ‘picotón’ del ‘Loco’ Abreu

Siguiendo con la histórica campaña de Uruguay, es imposible no recordar la mano de Luis Suárez en el último minuto ante Ghana, una acción que impidió que las ‘Estrellas Negras’ lograran una inédita clasificación a semifinales.

Tras un tiro libre para Ghana, Muslera salió mal a cortar el centro y Dominic Adiyiah conectó un cabezazo que Suárez evitó con la mano sobre la línea. El árbitro cobró penal y expulsó al entonces delantero del Ajax.

Asamoah Gyan tomó la responsabilidad desde los doce pasos, pero falló su remate. En la posterior tanda de penales, Sebastián Abreu definió con un recordado “picotón” para sellar la clasificación uruguaya.

El vidente del Mundial: el Pulpo Paul

Fuera de las canchas, un pulpo se robó todas las miradas. Paul se convirtió en el gran “vidente” de Sudáfrica 2010 al acertar los resultados de la selección alemana y de la final del torneo.

El animal, que vivía en el Sea Life Centre de Oberhausen, en Alemania, alcanzó un impresionante 100% de efectividad durante el Mundial.

Hoy, sus restos descansan en el Museo del Fútbol Alemán.

Un nuevo campeón del mundo emerge: España

La otra Roja del Mundial de 2010 llegaba como una de las grandes favoritas para quedarse con el título. La selección española, dirigida por Vicente del Bosque, aterrizó en Sudáfrica como vigente campeona de Europa, aunque su camino comenzó con dudas.

En su debut cayó por 1-0 ante Suiza, pero luego derrotó a Honduras y Chile por 2-0 y 2-1, respectivamente.

Con figuras de Real Madrid y FC Barcelona, España logró imponerse en la final frente a Países Bajos gracias al agónico gol de Andrés Iniesta, cuya celebración quedó marcada por el homenaje al fallecido Dani Jarque.