3 de junio de 2026 / SANTIAGO El Presidente de la República, José Antonio Kast, encabeza el hito constructivo de unión de los túneles de autopista subterránea AVO I Y AVO II, en la comuna de Ñuñoa, y la Reina. FOTO: SEBASTIAN BELTRÁN GAETE /AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

Un hito estructural de máxima relevancia para la conectividad del Gran Santiago se consolidó este miércoles. En una ceremonia subterránea, se concretó con éxito la conexión de los túneles correspondientes a las autopistas Américo Vespucio Oriente I (AVO I) y Américo Vespucio Oriente II (AVO II), un paso de ingeniería que permitirá cerrar de forma definitiva el anillo vial de la circunvalación Américo Vespucio en la capital.

Al evento asistió el Presidente de la República, José Antonio Kast, acompañado por el biministro de Obras Públicas y Transporte, Louis de Grange, además de diversas autoridades municipales de la zona, personeros regionales y el gerente general del Grupo Costanera, Diego Savino. En su intervención, el Jefe de Estado extendió sus felicitaciones a las cuadrillas de trabajadores y puso el acento en el fuerte impacto que tendrá la obra en la reducción de los tiempos de traslado de los automovilistas.

El valor de la alianza público-privada

Durante el acto de rompe de túneles, el Mandatario aprovechó la vitrina para respaldar el modelo de concesiones e infraestructura impulsado por su administración.

“Aquí mismo vemos cómo la unión entre las fuerzas, las reglas que tenemos que hablar del Estado y la potencia que da el mundo privado, se logra esto. Se multiplican los trabajos, se ahorra tiempo. El Estado no tiene todos los recursos, y como no tiene todos los recursos, tiene que solicitar colaboración”, enfatizó el Presidente Kast en las profundidades del viaducto.

A pesar de la trascendencia del hito, las faenas globales del trazado de AVO II continúan en pleno desarrollo. Los registros oficiales del Ministerio de Obras Públicas arrojan que la iniciativa registraba un avance de 34,91% hasta el mes de abril de 2026. De acuerdo con las estimaciones de los equipos técnicos, se proyecta que las obras civiles estén completamente finalizadas hacia diciembre del año 2028, alcanzando una extensión total aproximada de 5,2 kilómetros de longitud que permitirán a los vehículos desplazarse a una velocidad de 100 kilómetros por hora.

3 de junio de 2026 / SANTIAGO El Presidente de la República, José Antonio Kast, encabeza el hito constructivo de unión de los túneles de autopista subterránea AVO I Y AVO II, en la comuna de Ñuñoa, y la Reina. FOTO: SEBASTIAN BELTRÁN GAETE /AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete Ampliar

3 de junio de 2026 / SANTIAGO El Presidente de la República, José Antonio Kast, encabeza el hito constructivo de unión de los túneles de autopista subterránea AVO I Y AVO II, en la comuna de Ñuñoa, y la Reina. FOTO: SEBASTIAN BELTRÁN GAETE /AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete Ampliar

Presidencia Ampliar

Dos túneles independientes bajo la Línea 4

En el plano del diseño de ingeniería, el proyecto contempla la construcción de dos túneles independientes de 4,8 kilómetros cada uno, los cuales contarán con tres pistas de circulación por sentido. Los viaductos subterráneos se despliegan a una profundidad variable que oscila entre los 23 y los 54 metros, ubicándose de manera estratégica justo bajo las instalaciones de la Línea 4 del Metro de Santiago.

Desde el Ejecutivo resaltaron que el impacto social de este proyecto vial beneficiará de manera directa el traslado diario de cerca de 660 mil habitantes de la zona oriente y sur, cruzando las comunas de La Reina, Peñalolén, Ñuñoa y Macul. Adicionalmente a las calzadas de alta velocidad en el subsuelo, la iniciativa del MOP contempla un fuerte plan de mitigación en superficie, el cual incluye mejoras sustanciales en parques urbanos, obras de paisajismo, una nueva red de ciclovías, equipamiento para la comunidad local y una completa optimización de las calles y vías locales ya existentes en el entorno.