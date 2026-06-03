Comisión de Gobierno Interior despacha ley que elimina los feriados irrenunciables en días de elecciones

Un paso decisivo dio la agenda económica y legislativa en el Congreso chileno. La Comisión de Gobierno Interior respaldó el articulado del proyecto de ley que pone fin a los feriados irrenunciables durante los días de elecciones y plebiscitos, despachando formalmente la iniciativa a la Sala de la Cámara de Diputados. El texto legal busca un equilibrio estratégico: compatibilizar de manera eficiente el derecho al trabajo y el desarrollo comercial con la participación ciudadana obligatoria en las urnas.

La propuesta, levantada originalmente a través de una moción parlamentaria transversal firmada por los diputados Jorge Alessandri, Juan Antonio Coloma, Daniel Lilayu, Natalia Romero y Marco Antonio Sulantay, apunta a eliminar de raíz la restricción que hoy impide el funcionamiento de los centros o complejos comerciales durante los domingos de votaciones. Los autores del proyecto argumentaron que la ley vigente acarrea un severo “detrimento económico” que golpea tanto a las grandes firmas como a los pequeños y medianos locatarios, afectando con especial dureza a los denominados strip centers de barrio.

Adiós a la irrenunciabilidad y extensión del permiso para sufragar

En términos técnicos, el articulado introduce modificaciones precisas en la normativa laboral vigente:

Mantenimiento del festivo ordinario: El proyecto resguarda la calidad de feriado laboral que poseen los días domingos destinados a procesos electorales.

El proyecto resguarda la calidad de feriado laboral que poseen los días domingos destinados a procesos electorales. Fin a la inhabilidad de comercio: Se elimina el carácter de “irrenunciable” para este sector, permitiendo que los centros comerciales, malls y tiendas puedan levantar sus cortinas de forma normal.

Se elimina el carácter de “irrenunciable” para este sector, permitiendo que los centros comerciales, malls y tiendas puedan levantar sus cortinas de forma normal. Ampliación del tiempo de votación: Para asegurar el derecho a sufragar, la ley aumenta de tres a cuatro horas —lo que equivale a media jornada laboral— el permiso legal con el que contarán los trabajadores para ausentarse de sus funciones y acudir a las urnas sin sufrir descuentos.

La sesión clave de la comisión contó con el despliegue de la subsecretaria del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Constanza Castillo, quien asistió para ratificar el respaldo oficial del Palacio de La Moneda a la moción. Castillo enfatizó que, desde la perspectiva técnica del Gobierno, el masivo movimiento de personas que se genera en una jornada de comicios representa una oportunidad comercial provechosa que debe ser capitalizada por el sector de los servicios y el comercio formal.

Suma urgencia y foco en los réditos económicos

Durante el debate en la instancia legislativa, la mayoría de los parlamentarios sintonizó con el diagnóstico del Ejecutivo. Los legisladores coincidieron en que mantener los centros cerrados es un contrasentido frente a las necesidades de reactivación, considerando que el alto flujo de transeúntes en los centros urbanos asegura importantes réditos económicos para los trabajadores independientes y dependientes del rubro.

Tras superar con éxito este filtro técnico, el proyecto de ley ingresará al hemiciclo de la Cámara de Diputados para cumplir con su primer trámite constitucional. Debido a la relevancia que le asigna el comité político de La Moneda para los próximos desafíos electorales, la iniciativa cuenta con calificación de “suma urgencia” dictada por la administración del Presidente José Antonio Kast, lo que obligará a acelerar los plazos de discusión en las comisiones de Valparaíso.