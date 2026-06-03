;

Comisión de Gobierno Interior despacha ley que elimina los feriados irrenunciables en días de elecciones

Con el respaldo del Ejecutivo y bajo “suma urgencia”, la iniciativa pasa a la Sala de la Cámara para permitir la apertura de los centros comerciales.

Mario Vergara

Local de votación

Local de votación

Un paso decisivo dio la agenda económica y legislativa en el Congreso chileno. La Comisión de Gobierno Interior respaldó el articulado del proyecto de ley que pone fin a los feriados irrenunciables durante los días de elecciones y plebiscitos, despachando formalmente la iniciativa a la Sala de la Cámara de Diputados. El texto legal busca un equilibrio estratégico: compatibilizar de manera eficiente el derecho al trabajo y el desarrollo comercial con la participación ciudadana obligatoria en las urnas.

La propuesta, levantada originalmente a través de una moción parlamentaria transversal firmada por los diputados Jorge Alessandri, Juan Antonio Coloma, Daniel Lilayu, Natalia Romero y Marco Antonio Sulantay, apunta a eliminar de raíz la restricción que hoy impide el funcionamiento de los centros o complejos comerciales durante los domingos de votaciones. Los autores del proyecto argumentaron que la ley vigente acarrea un severo “detrimento económico” que golpea tanto a las grandes firmas como a los pequeños y medianos locatarios, afectando con especial dureza a los denominados strip centers de barrio.

Adiós a la irrenunciabilidad y extensión del permiso para sufragar

En términos técnicos, el articulado introduce modificaciones precisas en la normativa laboral vigente:

  • Mantenimiento del festivo ordinario: El proyecto resguarda la calidad de feriado laboral que poseen los días domingos destinados a procesos electorales.
  • Fin a la inhabilidad de comercio: Se elimina el carácter de “irrenunciable” para este sector, permitiendo que los centros comerciales, malls y tiendas puedan levantar sus cortinas de forma normal.
  • Ampliación del tiempo de votación: Para asegurar el derecho a sufragar, la ley aumenta de tres a cuatro horas —lo que equivale a media jornada laboral— el permiso legal con el que contarán los trabajadores para ausentarse de sus funciones y acudir a las urnas sin sufrir descuentos.

La sesión clave de la comisión contó con el despliegue de la subsecretaria del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Constanza Castillo, quien asistió para ratificar el respaldo oficial del Palacio de La Moneda a la moción. Castillo enfatizó que, desde la perspectiva técnica del Gobierno, el masivo movimiento de personas que se genera en una jornada de comicios representa una oportunidad comercial provechosa que debe ser capitalizada por el sector de los servicios y el comercio formal.

Revisa también:

ADN

Suma urgencia y foco en los réditos económicos

Durante el debate en la instancia legislativa, la mayoría de los parlamentarios sintonizó con el diagnóstico del Ejecutivo. Los legisladores coincidieron en que mantener los centros cerrados es un contrasentido frente a las necesidades de reactivación, considerando que el alto flujo de transeúntes en los centros urbanos asegura importantes réditos económicos para los trabajadores independientes y dependientes del rubro.

Tras superar con éxito este filtro técnico, el proyecto de ley ingresará al hemiciclo de la Cámara de Diputados para cumplir con su primer trámite constitucional. Debido a la relevancia que le asigna el comité político de La Moneda para los próximos desafíos electorales, la iniciativa cuenta con calificación de “suma urgencia” dictada por la administración del Presidente José Antonio Kast, lo que obligará a acelerar los plazos de discusión en las comisiones de Valparaíso.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad