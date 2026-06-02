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“¿Y los 3 mil millones?”: Paty Maldonado echa al agua a querido actor chileno con acusación sin filtro

“Los actores han ganado la plata que han querido en las teleseries”, lanzó la comunicadora.

Sebastián Escares

“¿Y los 3 mil millones?”: Paty Maldonado echa al agua a querido actor chileno con acusación sin filtro

Paty Maldonado sigue en el ojo de la polémica. La semana pasada, la panelista de televisión arremetió duramente contra los actores y actrices, a quienes criticó por sus quejas debido a los recortes presupuestarios implementados por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

“Váyanse a la chu… heo… vagos de mier… trabajen como trabajan los demás. Como trabajan los profesores, los médicos, los auxiliares o las nanas", disparó sin filtro Maldonado en aquel entonces.

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Ahora, la comunicadora emitió una particular acusación contra un reconocido actor chileno: Francisco “Pancho” Reyes.

Todo ocurrió en medio del podcast “Felipe Podkast”, conducido por Felipe Kast, en donde la invitada del último episodio del programa fue nada más y nada menos que Paty Maldonado.

En el espacio digital, la figura de TV arremetió nuevamente contra los actores. “Los actores han ganado la plata que han querido en las teleseries. Lo que han querido”, señaló.

“Mira, Francisco Reyes, Pancho Reyes, se ganó la postulación hace años atrás de traer a la muñeca grande que vino a Chile. Te acuerdas de esa muñeca tonta que la paseaban por el centro y todos los hueo... corriendo”, comentó.

Fue ahí, cuando Maldonado lanzó: “En esos años, costó más de 4 mil millones, le vamos a poner que gastaron mil (millones), ¿y los otros 3 mil? (Se golpeó varias veces el bolsillo) cultura, eso se llama cultura porque entonces el pueblo iba detrás de la muñeca y era feliz viendo a la muñeca y era más hueo... que un terno adentro de un ropero".

“¿Cachai’ o no? Entonces tú ves que son personas que comen carne todos los días, que no tienen idea (...)“, concluyó Paty Maldonado.

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