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De ser dirigenta estudiantil a creadora de contenido para adultos: la nueva etapa de Fernanda Mora

Con cerca de 5 mil seguidores en Instagram, la joven desarrolla una actividad muy distinta a la que la hizo conocida a nivel nacional.

Javiera Rivera

De ser dirigenta estudiantil a creadora de contenido para adultos: la nueva etapa de Fernanda Mora

Fernanda Mora volvió a aparecer en la conversación pública, aunque esta vez por una faceta muy distinta a la que la hizo conocida durante las movilizaciones estudiantiles de 2020.

La joven de 23 años, quien fue vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) en La Araucanía, actualmente desarrolla contenido para adultos bajo el nombre de Fernanda Honorato.

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A través de sus redes sociales, donde reúne cerca de 5 mil seguidores en Instagram, promociona perfiles en plataformas como OnlyFans y Arsmate, donde comparte contenido exclusivo para sus suscriptores.

Durante su etapa como dirigente estudiantil, Mora participó activamente en movilizaciones y fue una de las voceras de la ACES.

Incluso, en registros de la época aún disponibles en internet, se le puede ver entregando declaraciones sobre las demandas del movimiento estudiantil y el contexto social que vivía el país.

Finalmente, su caso se suma al de otras figuras que alcanzaron notoriedad en ámbitos como la política o el activismo y que posteriormente optaron por emprender proyectos en plataformas de contenido para adultos.

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