Tres estudiantes de la USS declaran como imputados por presunta violación grupal a alumna de primer año en Concepción

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Tres estudiantes de la USS declaran como imputados por presunto ataque sexual a alumna en Concepción

Tres estudiantes de la Universidad San Sebastián están declarando este martes ante la Policía de Investigaciones en calidad de imputados.

Lo anterior por su presunta participación en un ataque sexual denunciado por una estudiante de primer año de Derecho de esa casa de estudios, ocurrido tras una fiesta mechona realizada en marzo pasado en Concepción.

Las diligencias se desarrollaban en dependencias de la PDI del Biobío, en calle Angol 815, en el marco de la investigación penal iniciada por el Ministerio Público luego de que la víctima difundiera el caso a través de redes sociales.

Según el relato publicado por la joven, aquella noche consumió alcohol y marihuana antes del presunto ataque. La policía aclaró que los estudiantes no se encuentran detenidos y que prestan declaración mientras continúan las diligencias investigativas.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, serían cuatro los presuntos involucrados en el caso, aunque actualmente son tres los que comparecen ante la policía civil.