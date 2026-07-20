Advierten severos riesgos a la salud por “vacío regulatorio” de los nutracéuticos en Chile

Una compleja encrucijada entre la salud pública y el desarrollo económico enfrenta el país debido a la ausencia de una regulación clara para los nutracéuticos (ingredientes concentrados derivados de alimentos que se comercializan en cápsulas o polvos con beneficios terapéuticos comprobados).

La inacción estatal ha favorecido el auge de un mercado informal y potencialmente peligroso. Según un informe elaborado por Heriberto García Escorza, químico farmacéutico y exdirector del Instituto de Salud Pública (ISP), la normativa chilena vigente mantiene congelados a los productores formales mediante trabas reglamentarias, mientras proliferan falsificaciones comercializadas sin control en ferias e internet.

“Es la acumulación de sustancias que en el futuro, sin darse cuenta, genera un daño hepático, cardíaco, renal o sistémico“, advirtió García sobre el impacto de ingerir productos sin trazabilidad sanitaria.

Actualmente existe una parálisis institucional: el ISP clasificó 69 ingredientes alimenticios bajo la categoría de medicamentos, pero ninguno ha conseguido aún el registro sanitario como tal. Esto crea un cerco burocrático que detiene los productos certificados y legalmente constituidos, dejando la vía libre al comercio ilegal.

Fuga de innovación y daño a la economía

El impacto también golpea las arcas nacionales. A pesar de que la industria alimentaria representa el 18% del Producto Interno Bruto (PIB) en Chile, las trabas actuales provocan que el 60% de la investigación científica aplicada se pierda, quedando estancada en la etapa de laboratorio.

Esta problemática ha sido levantada formalmente ante el Congreso por la Asociación Chilena de Productores e Importadores de Alimentos y Suplementos Saludables A.G. (Alimsa).

A pesar de que el ISP envió propuestas de modificación reglamentaria al Ministerio de Salud (la última ingresada en 2022), las autoridades políticas han calificado sistemáticamente el tema como “no prioritario” durante la última década.

Frente a esta inacción, desde Alimsa y los expertos del sector proponen dos salidas administrativas de ejecución inmediata. El primero, un decreto modificatorio del MINSAL que reformaría el DS N°3/2010 para incorporar estándares y reglas de calidad alcanzables para la industria de nutracéuticos.

Y además una norma técnica del ISP, es decir, dictar una resolución interpretativa autónoma (siguiendo el modelo aplicado con las Terapias Avanzadas) que permita a los laboratorios de alimentos certificar Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para fabricar e investigar legalmente a pequeña escala.