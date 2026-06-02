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Senado inicia debate de la Ley de Reconstrucción y recibirá primer informe de seguridad de ministro Arrau

La Cámara Alta realizará una sesión especial sobre seguridad entre las 15:00 y las 16:00 horas, instancia en la que el ministro Martín Arrau expondrá por primera vez ante el Senado.

Cristóbal Álvarez

Agencia Uno

Agencia Uno / Oscar Guerra

Durante esta tarde, el Senado dará inicio a la tramitación de la Ley de Reconstrucción, una de las principales reformas impulsadas por el Gobierno, en el marco de su segundo trámite legislativo.

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La discusión comenzará a las 16:00 horas en la Cámara Alta, donde se analizarán los alcances de la denominada “mega reforma” presentada por el Ejecutivo.

Previamente, entre las 15:00 y las 16:00 horas, se desarrollará una sesión especial del Senado para abordar materias de seguridad.

En la instancia debutará el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien expondrá ante los parlamentarios el plan de seguridad impulsado por el Gobierno.

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