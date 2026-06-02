Senado inicia debate de la Ley de Reconstrucción y recibirá primer informe de seguridad de ministro Arrau

Durante esta tarde, el Senado dará inicio a la tramitación de la Ley de Reconstrucción, una de las principales reformas impulsadas por el Gobierno, en el marco de su segundo trámite legislativo.

La discusión comenzará a las 16:00 horas en la Cámara Alta, donde se analizarán los alcances de la denominada “mega reforma” presentada por el Ejecutivo.

Previamente, entre las 15:00 y las 16:00 horas, se desarrollará una sesión especial del Senado para abordar materias de seguridad.