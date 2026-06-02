Ministro Arrau pide renuncias de subsecretarios de Seguridad Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana

El Gobierno solicitó la renuncia del subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, y de la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana Olguín, según pudo conocer Radio ADN.

La decisión ocurre a pocos días de la llegada de Martín Arrau al Ministerio de Seguridad Pública.

El movimiento se venía comentando desde hace varios días, principalmente luego de la salida de Trinidad Steinert y el posterior arribo de Arrau a la cartera.

En ese contexto, las solicitudes de renuncia apuntan a una reorganización interna en uno de los ministerios más sensibles para la agenda del Gobierno.

Al respecto, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abordó el ajuste interno y lo enmarcó dentro del cambio de conducción del ministerio. “Es normal que, cuando hay cambios en los ministerios, haya cambios en los focos y en las formas de gestión”, señaló la autoridad, en medio del reordenamiento iniciado tras su llegada al gabinete.

Arrau agregó que la cartera se encuentra en una etapa de revisión interna, sin descartar nuevas evaluaciones dentro del equipo. “Estamos en los procesos de reevaluación, y, como siempre yo he dicho, estamos todos, incluido quien les habla, en constante evaluación”, afirmó.

La solicitud de renuncia a Jouannet y Quintana se dan luego de que el Gobierno entregara nuevas señales en materia de seguridad durante la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, donde el Ejecutivo buscó ordenar su agenda frente a las críticas por la falta de un plan claro.

Entre los anuncios mencionados destacaron medidas vinculadas a migración, cárceles, crimen organizado, terrorismo en la Macrozona Sur y un trabajo territorial “población por población, comuna por comuna”.

Uno de los puntos que concentró mayor atención fue el Registro Nacional de Vándalos, iniciativa con la que el Gobierno pretende identificar a personas vinculadas a hechos de violencia, desórdenes graves o daños en el espacio público.

En ese contexto, la salida de Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana abre una nueva etapa en el Ministerio de Seguridad Pública, marcada por la presión de transformar esos anuncios en proyectos concretos y resultados visibles.