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Megaoperativo contra célula del Tren de Aragua deja a ejecutivo bancario detenido en Santiago

Un megaoperativo de la PDI contra una presunta célula del Tren de Aragua dejó al menos 15 personas detenidas, entre ellas un ejecutivo de una sucursal del Banco Santander ubicada en Agustinas con Miraflores, en pleno centro de Santiago.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el procedimiento apunta a una organización vinculada a la red más grande de lavado de dinero del Tren de Aragua detectada hasta ahora en el país.

Allanamientos en tres regiones y cárceles de Chile y Colombia

El despliegue policial incluyó allanamientos simultáneos en la Región Metropolitana, O’Higgins y Biobío, además de diligencias en tres recintos penitenciarios de Santiago.

El operativo también tuvo alcances internacionales, con procedimientos vinculados a una cárcel de Bogotá, en Colombia.

Entre los detenidos figura un ciudadano venezolano que trabajaba como ejecutivo bancario y que, según los antecedentes preliminares, formaría parte de una estructura criminal asociada al brazo financiero de la organización.

La investigación busca establecer su rol específico dentro del presunto esquema de lavado.

El modus operandi de esta célula habría incluido operaciones en sectores como Barrio Bellavista y otros puntos del centro de la capital, particularmente en la comuna de Recoleta. En esos lugares, la organización habría intentado controlar espacios mediante amenazas.

Declaración de Banco Santander

Desde Banco Santander emitieron una declaración pública tras el procedimiento realizado por la PDI en una de sus sucursales. La entidad aseguró que “ha colaborado plenamente con las diligencias solicitadas por la autoridad competente” y remarcó que mantiene una política de “tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la Ley o de la normativa vigente”.

Además, el banco indicó que, en caso de verificarse responsabilidades individuales, “se adoptarán todas las medidas que correspondan conforme a nuestros protocolos internos y a la legislación aplicable”. La institución agregó que, por respeto al debido proceso y para no interferir en la investigación, no entregará comentarios adicionales, aunque reiteró su “total disposición para colaborar con las autoridades y contribuir al esclarecimiento de los hechos”.