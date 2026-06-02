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¿Qué porcentaje de los chilenos no habla con nadie sobre sus deudas? Encuesta muestra una cifra alarmante

Un estudio de DefensaDeudores.cl revela que el silencio y la vergüenza siguen siendo una de las principales barreras para buscar ayuda a tiempo.

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¿Qué porcentaje de los chilenos no habla con nadie sobre sus deudas? Encuesta muestra una cifra alarmante

¿Qué porcentaje de los chilenos no habla con nadie sobre sus deudas? Encuesta muestra una cifra alarmante / mihailomilovanovic

A mitad de año, muchas familias chilenas están revisando sus finanzas en un contexto marcado por el alto costo de la vida, el aumento de gastos básicos y una capacidad de pago cada vez más tensionada.

Sin embargo, una encuesta de DefensaDeudores.cl revela una realidad preocupante: el 29% de las personas no conversa con nadie sobre sus deudas y, entre quienes sí lo hacen, un 42% evita revelar el monto real que adeuda.

Según el estudio, además, un 36% reconoce que no buscó ayuda antes porque desconocía la existencia de alternativas legales para enfrentar sus problemas financieros.

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Para Patricio Meza, abogado y socio de Grupo Defensa, el principal riesgo no siempre es la deuda en sí, sino la demora en actuar. “La vergüenza termina siendo un problema adicional porque muchas personas esperan demasiado tiempo antes de buscar una solución y, cuando reaccionan, algunas herramientas legales ya no están disponibles”, explica.

Ojo a las señales de alerta

El abogado advierte que el sobreendeudamiento no necesariamente está asociado a irresponsabilidad financiera, “Muchas veces las deudas aparecen por situaciones externas que afectan a las familias, como pérdida de empleo, disminución de ingresos, enfermedades o aumento sostenido del costo de la vida”, señala.

Entre las señales de alerta más relevantes, Meza destaca el uso de tarjetas de crédito, avances en efectivo o líneas de crédito para pagar gastos esenciales como cuentas básicas, arriendo o alimentación. “Cuando una persona necesita endeudarse para cubrir gastos básicos, es una señal importante de que la situación financiera puede estar entrando en una zona de riesgo”, afirma.

Frente a este escenario, el llamado es a realizar un diagnóstico financiero lo antes posible, transparentar la situación con personas cercanas y buscar orientación antes de caer en una etapa de morosidad avanzada.

“El primer paso es visualizar cuánto se gana, cuánto se debe y en qué se está gastando. No se puede solucionar un problema que no se conoce completamente”, concluye el abogado.

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