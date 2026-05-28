¿Pagas y pagas tu tarjeta de crédito y la deuda no baja? Nuevo pago mínimo busca cambiar esa situación

Desde junio de 2026 comenzará a aplicarse una nueva forma en que se calcula el pago mínimo de las tarjetas de crédito. La medida busca corregir una práctica que permitía mantenerse al día pagando montos bajos, pero sin reducir la deuda original.

En un nuevo capítulo de ADN Te Escucha, Mario Espinosa, abogado y director legal de GrupoDefensa.cl, explicó que el pago mínimo puede transformarse en una herramienta riesgosa cuando se vuelve permanente.

Qué cambia desde junio

El nuevo cálculo deberá considerar el Monto No Financiable (intereses, comisiones, cargos y cuotas sin interés pagaderas en el período) más un 5% del Monto Financiable, asociado principalmente a la deuda pura sin intereses.

La inclusión de las cuotas sin interés será gradual, con aumentos de 25% cada seis meses, hasta completarse dos años después de la entrada en vigencia de la norma.

La diferencia es relevante. Según los antecedentes revisados en el programa y los cálculos realizados por la Comisión para el Mercado Financiero, si una persona amortiza solo el 1% de su saldo, podría tardar cerca de 180 meses (15 años) en terminar de pagar. Con una amortización del 5%, ese plazo podría bajar a cerca de 60 meses, equivalentes a cinco años.

A quiénes puede afectar

El cambio impactará principalmente a quienes pagan solo el monto mínimo, mantienen deudas mes a mes o usan la tarjeta de crédito para cubrir gastos básicos como supermercado, cuentas y servicios.

Según el experto, esa es una de las principales señales de alerta. “Si la tarjeta de crédito se destina para comprar mercadería, pagar servicios básicos o realizar avances en efectivo para inyectar liquidez al presupuesto, son circunstancias que demuestran una situación económica vulnerable.”, advirtió.

Qué hacer si no alcanza a pagar

Si una persona no logra cubrir el nuevo pago mínimo, la deuda pasará a tratarse como cualquier morosidad. Intereses por atraso, gastos de cobranza y registros negativos en sistemas de información comercial.

Frente a esto, Mario Espinosa llamó a revisar el nivel real de endeudamiento y evitar la tarjeta para cubrir gastos mensuales. “Si la carga financiera supera el 60% de los ingresos, es necesario evaluar soluciones más profundas y estructurales, como las herramientas que contempla la Ley de Insolvencia”, explicó.

En simple: antes se podía pagar poco y la deuda casi no bajaba. Ahora el pago será más alto, pero la deuda disminuirá más rápido.