Bono por hijo de $30 mil en Chile: ¿Qué se sabe sobre la fecha de pago del beneficio?

El Presidente José Antonio Kast anunció durante su primera Cuenta Pública 2026 un nuevo bono de $30 mil por hijo, medida orientada a apoyar a familias con niños y niñas en etapa de crianza.

Según detalló el Gobierno, el beneficio estará dirigido a hogares con hijos e hijas de entre 0 y 13 años que pertenezcan al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH). La medida busca llegar a cerca de 2,3 millones de pequeños en el país.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, explicó que se tratará de un aporte directo, extraordinario y sin postulación, pensado para aliviar parte de los gastos que enfrentan las familias. “Nuestro país tiene una deuda con la infancia y con las familias”, sostuvo la autoridad.

¿Cuándo se podría comenzar a pagar el bono por hijo de $30 mil en Chile?

Por ahora, el bono todavía no tiene una fecha exacta de pago, ya que su entrega depende de la tramitación y aprobación del proyecto de ley en el Congreso.

Eso sí, la ministra ya mencionada fue clara en un punto. “Queremos que sea lo más ágil posible porque sabemos que hoy día el costo de vida para las familias es una preocupación permanente y queremos que esta ayuda llegue a tiempo, lo más rápido posible”, afirmó en Radio Concierto.

“Nosotros creemos que hay viabilidad política y es importante la transversalidad, porque las fuerzas políticas justamente tienen que ir conectadas con las prioridades que hoy tiene la población chilena”, fue parte de lo que la misma autoridad tras la instancia vivida el lunes en Valparaíso.