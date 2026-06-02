;

Difícil, pero no imposible: esto debe pasar para que la U clasifique a semifinales de la Copa de la Liga 2026

La Universidad de Chile tendrá la obligación de vencer a Audax Italiano en la última fecha de la fase de grupos, pero también necesitará un favor de Deportes La Serena.

Javier Catalán

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIA UNO

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIA UNO / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Este fin de semana se definirá la fase de grupos de la Copa de la Liga y la Universidad de Chile tendrá su última oportunidad para clasificarse a las semifinales del torneo debutante, aunque no dependerá de sí misma.

El cuadro azul deberá recibir al Audax Italiano en el Estadio Nacional el domingo a las 12:30 horas, mientras que en la Región de Coquimbo, Deportes La Serena hará lo propio con Unión La Calera.

Para que los dirigidos por Fernando Gago puedan avanzar de ronda, no dependerán solo de ganar ante los floridanos, sino que deberán esperar otro resultado. En ADN.cl te contamos lo que necesita la U para clasificar a semifinales.

Revisa también:

ADN

Así está la tabla del grupo D de la Copa de la Liga

  1. Unión La Calera: 10 puntos (+3)
  2. Audax Italiano: 10 puntos (+2)
  3. Universidad de Chile: 7 (+5)
  4. Deportes La Serena: 1 (-10)

Las cuentas de la U para seguir en competencia

La Universidad de Chile saltará el domingo a la cancha del Estadio Nacional con la clara misión de ganar su partido ante Audax Italiano, cualquier otro resultado, la elimina directamente de la Copa de la Liga.

Pero, además de triunfar ante los “itálicos”, los azules deberán esperar a que Deportes La Serena venza a Unión La Calera. Sacar un empate le basta a los “cementeros” para quedarse con el primer lugar de la tabla (en caso de que la U le gane a Audax).

¿Cuáles son los criterios de desempate en la Copa de la Liga 2026?

En el torneo, donde pasa solo el ganador de cada uno de los grupos a semifinales, el orden de clasificación de los equipos en la tabla de posiciones de los grupos se determinará de la siguiente manera:

  1. Mayor cantidad de puntos
  2. Mayor diferencia de goles a favor
  3. Mayor cantidad de partidos ganados
  4. Mayor cantidad de goles convertidos
  5. Mayor cantidad de goles de visita marcados

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad