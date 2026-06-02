Difícil, pero no imposible: esto debe pasar para que la U clasifique a semifinales de la Copa de la Liga 2026

Este fin de semana se definirá la fase de grupos de la Copa de la Liga y la Universidad de Chile tendrá su última oportunidad para clasificarse a las semifinales del torneo debutante, aunque no dependerá de sí misma.

El cuadro azul deberá recibir al Audax Italiano en el Estadio Nacional el domingo a las 12:30 horas, mientras que en la Región de Coquimbo, Deportes La Serena hará lo propio con Unión La Calera.

Para que los dirigidos por Fernando Gago puedan avanzar de ronda, no dependerán solo de ganar ante los floridanos, sino que deberán esperar otro resultado. En ADN.cl te contamos lo que necesita la U para clasificar a semifinales.

Así está la tabla del grupo D de la Copa de la Liga

Unión La Calera: 10 puntos (+3) Audax Italiano: 10 puntos (+2) Universidad de Chile: 7 (+5) Deportes La Serena: 1 (-10)

Las cuentas de la U para seguir en competencia

La Universidad de Chile saltará el domingo a la cancha del Estadio Nacional con la clara misión de ganar su partido ante Audax Italiano, cualquier otro resultado, la elimina directamente de la Copa de la Liga.

Pero, además de triunfar ante los “itálicos”, los azules deberán esperar a que Deportes La Serena venza a Unión La Calera. Sacar un empate le basta a los “cementeros” para quedarse con el primer lugar de la tabla (en caso de que la U le gane a Audax).

¿Cuáles son los criterios de desempate en la Copa de la Liga 2026?

En el torneo, donde pasa solo el ganador de cada uno de los grupos a semifinales, el orden de clasificación de los equipos en la tabla de posiciones de los grupos se determinará de la siguiente manera: