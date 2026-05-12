“El contrato con Azul Azul hay que revisarlo”: la postura de los candidatos que competirán en segunda ronda por la rectoría de la Universidad de Chile / Rocío Ayala

Este martes se desarrolló la votación para elegir al futuro rector o rectora de la Universidad de Chile con miras al período entre 2026 y 2030.

Tras el cierre del proceso, desaarrollado a través de la plataforma UParticipa, Alejandra Mizala, con un 42,72% de los votos; y Francisco Martínez, con un 23,02%, avanzaron a la segunda vuelta, que se desarrollará el 2 de junio.

Ambos conversaron con ADN Deportes en la previa a los comicios, mostrándose críticos de la gestión de Azul Azul a la luz de las dudas respecto a la propiedad del club.

A continuación, repasamos sus principales conclusiones en torno a su relación con el elenco universitario laico en su eventual futuro cargo en la casa de Bello.

Alejandra Mizala

“Hay que cuidar los valores y símbolos de la universidad, eso está en nuestro ADN. Hay que revisar el convenio con Azul Azul, estas situaciones son algo muy complejo para la universidad. Es momento para revisarlo porque hay evidencia clarísima de que no se está cumpliendo el convenio”, recalcó otra de las postulantes a liderar la casa de Bello, remarcando también la necesidad de mayor influencia de la casa de estudios en el club.

“Nos interesa tener más participación en el directorio. Los dos directores que tenemos ponen los temas, pero no tenemos poder para hacer cambios y eso es algo también a revisar”, dijo, cuestionando el rol de Michael Clark.

“Sabemos que Clark todavía está tomando decisiones. Sigue siendo el máximo accionista”, dijo quien es parte de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.

Francisco Martínez

“Nos pone en la disyuntiva de cómo recuperar a la universidad como club para el país. La U es de todos. No podemos estar en esta situación, es increíble que estemos discutiendo la legalidad de los actos que se han realizado. Esperamos que ahora la Universidad de Chile se sienta propositiva y constructiva con las nuevas autoridades”, comentó otro candidato a liderar la Universidad de Chile, poniendo el foco en el cambio al contrato de concesión.

“Lo pirmero es contar con un compromiso claro de cómo se hacen las cosas en forma legal, decente y abierta. Podemos sentarnos a revisar el contrato, si para hacer valer nuestra posición debemos aumentar la cantidad de directores, lo vamos a pedir”, enfatizo, criticando también a Michael Clark.

“Utilizó el club de una manera que no debería haberlo hecho, debería disculparse. Ha trasgredido límites que no son propios de un club deportivo“, cerró el decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.