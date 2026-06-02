Fue campeón con la U de Chile y descubrió a una de las nuevas figuras del club: “Tiene gente a imitar en muchos aspectos” / Hans Scott

Durante la inauguración de la primera Biblioteca Pública Deportiva FEN-CEDEP, Los Tenores tuvieron un programa especial, donde pudieron conversar con el exdelantero de la U de Chile, Gustavo Canales.

“Es una buena manera de conocer de la industria, bienvenido es el aprendizaje. El fútbol me educó y estoy en una etapa de aprendizaje permanente, teniendo experiencias nuevas, que me nutran. Hay mucho por delante y la idea es colaborar con el medio para hacerlo crecer”, dijo, junto con abordar con cierta distancia el presente del cuadro azul.

“Les deseo lo mejor. Soy un hincha más, aprecio mucho por la camiseta y quiero ser respetuoso de los procesos. Hoy están en un momento muy delicado a nivel dirigencial, ojalá se solucione para que se allane el camino y vuelva a ser una U competitiva a nivel internacional”, comentó Canales, parte del plantel azul campeón de la Copa Sudamericana 2011 y que hoy igualmente tiene un vínculo con el club al ser el descubridor de una de las figuras jovenes del equipo, Lucas Barrera.

“Es un proyecto personal, cree un centro de scouting y Lucas nos valida un poco el proyecto, estamos felices por su presente. La idea es tener más Lucas. No necesitamos intermediario ni representante para colocarlo en el lugar en que está”, comentó el exartillero respecto al volante de 20 años.

“Contento que comparta con quienes tuve la suerte de jugar, tiene la posibilidad de nutrirse, le digo que esté cerca de de Charles (Aránguiz), Edu (Vargas), Marcelo (Díaz). Son gente a imitar en muchos aspectos”, recalcó, aprovechando de hacer una dura crítica a la formación de jugadores en el país.

“El talento es fácil de identificar, pero en el tema del proceso que tenga ese nombre propio, siento que el medio no está haciendo foco. Los clubes al no invertir en los chicos pierde patrimonio, el proceso debe ser acorde para que sean profesionales, pero con el talento solo no basta. Es un proceso de creación de hábitos para generarles las herramientas con tal de cumplir su sueño. En eso estamos en déficit, tiene que ver con las áreas psicológicas, sociológicas, nutricionales, que se trabajan de manera endeble”, aseguró Gustavo Canales, que también tuvo palabras para otro exclub, Unión Española, hoy en la Primera B.

“Me provoca tristeza. Soy hincha, quiero mucho al club, pero es momento de refundarnos deportivamente y ser optimistas con lo que venga”, cerró en Los Tenores.