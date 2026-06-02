Caso de corrupción judicial suma nuevos imputados en Los Ángeles: investigan más de 400 filtraciones de causas penales

La investigación por una presunta red de corrupción dedicada a filtrar información reservada a imputados vinculados al crimen organizado continúa sumando involucrados en Los Ángeles, región del Biobío.

Este martes, una abogada y una secretaria de un estudio jurídico Cortés y Romero fueron formalizadas en por asociación criminal y acceso indebido reiterado al sistema interno del Poder Judicial.

Esta participación se suma a la de las abogadas Andrea Romero y Susana Cortés, quienes permanecen en prisión preventiva en el marco de la misma causa.

Durante la audiencia también fue formalizado por tráfico de armas Moisés Bastardo, ciudadano venezolano que actualmente cumple presidio perpetuo por liderar una organización criminal y ordenar diversos homicidios.

Fiscalía apunta a filtración de más de 400 causas

Según la Fiscalía, la estructura habría operado durante años obteniendo información privilegiada para beneficiar a imputados que enfrentaban complejos procesos penales.

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“De esta información obtenida indebidamente les permitía decidir cuánto dinero cobrar a los clientes, generando ganancias sustanciosas que se incorporaron al patrimonio familiar de Cortés, Romero, Gutiérrez y Durán ”, señaló el fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez.

De acuerdo con la investigación, el mecanismo habría funcionado entre 2017 y 2025 y se filtraron más de 400 registros de investigaciones penales a imputados vinculados al crimen organizado.

Fiscalía no descarta nuevas formalizaciones

La defensa de las formalizadas, en tanto, aseguró que sus representadas no formaban parte del núcleo principal de la presunta organización criminal y que cumplían funciones subordinadas dentro del estudio jurídico.

Tras analizar los antecedentes, la jueza Claudia Aguilera decretó las medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicación entre los imputados para ambas formalizadas.