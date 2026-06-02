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Amplían detención de 19 imputados por millonario lavado de dinero ligado al Tren de Aragua

Las pesquisas apuntan a transferencias hacia Colombia mediante plataformas digitales usadas para ocultar recursos de origen ilícito.

Martín Neut

Detienen a ejecutivo investigado por nexos con Tren de Aragua

Detienen a ejecutivo investigado por nexos con Tren de Aragua / H

El Tribunal amplió hasta el domingo la detención de los 19 ciudadanos venezolanos capturados en el megaoperativo por lavado de activos vinculado al Tren de Aragua. Todos serán formalizados por integrar una red que habría movido más de $78 mil millones provenientes de actividades ilícitas.

La investigación de la Fiscalía Metropolitana Sur detectó que el dinero era enviado al extranjero mediante plataformas de criptomonedas, mecanismo utilizado para ocultar el origen de los recursos y transferirlos principalmente hacia Bogotá, Colombia.

Entre los detenidos figura José Carlos Pérez Asensio, venezolano de 33 años que trabajaba desde 2019 en una sucursal de Banco Santander en el centro de Santiago. Según los antecedentes del caso, habría facilitado cuentas bancarias utilizadas para concretar las operaciones investigadas.

Los investigadores estiman que al menos $300 millones pasaron por maniobras ligadas al ejecutivo bancario, aunque el monto total rastreado en la red supera los $78 mil millones.

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