Cineplanet tendrá que pagar casi 90 millones a Chileactores: este fue el error que cometió la empresa en sus salas

El Cuarto Juzgado Civil de Santiago falló a favor de Chileactores, la organización que representa a los actores y actrices de Chile, en una demanda contra Cineplanet (Cines e Inversiones Cineplex Limitada).

El tribunal determinó que Cineplanet exhibió películas en sus salas que incluían interpretaciones de actores del repertorio de Chileactores sin pagar las remuneraciones correspondientes, lo que constituye una infracción a la Ley de Propiedad Intelectual y, a la par, a Ley de Intérpretes Audiovisuales (Ley 20.243).

En números, la justicia determinó el pago de una multa de 10 UTM a la empresa, vale decir poco más de $692 mil. A la par, se suman 2.240 UF, más de $88 millones 500 mil por concepto de cobro de remuneraciones adeudadas entre los años 2019 y 2023.

Aunque ambas partes habían firmado un contrato en 2018, que regulaba los pagos por los años anteriores (concretamente de 2009 a 2017), después de esa fecha Cineplanet dejó de pagar.

“La demandante se valió de todos los medios probatorios que estaban a su alcance para determinar y acreditar el monto de las tarifas adeudadas por la demandada”, se puede leer en el fallo.

Por lo demás, se ordenó el cese inmediato de la utilización de las obras.