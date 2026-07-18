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Balance por sistema frontal: cuatro muertos, 969 albergados y más de 11 mil viviendas afectadas

La emergencia mantiene además a una persona desaparecida y cinco lesionadas. Las autoridades informaron 20 viviendas destruidas, y más de 260 mil clientes sin electricidad.

Cristóbal Álvarez

18 de julio de 2026 / LA SERENA La quebrada de Islón se activó producto de las intensas precipitaciones asociadas al sistema frontal que afecta a la zona, por lo que autoridades llaman a extremar las precauciones y evitar transitar por sectores de riesgo. FOTO: IGNACIO RAMIREZ / AGENCIAUNO

18 de julio de 2026 / LA SERENA La quebrada de Islón se activó producto de las intensas precipitaciones asociadas al sistema frontal que afecta a la zona, por lo que autoridades llaman a extremar las precauciones y evitar transitar por sectores de riesgo. FOTO: IGNACIO RAMIREZ / AGENCIAUNO / Pablo Ovalle Isasmendi

Las autoridades entregaron un nuevo balance por el sistema frontal, que hasta ahora deja cuatro personas fallecidas, una desaparecida y 969 albergadas en el país. La emergencia continúa activa principalmente en la región de Coquimbo y la provincia del Huasco, en Atacama.

Las autoridades informaron además que existen cinco personas lesionadas, 20 viviendas destruidas, 412 con daño mayor, 8.859 con afectaciones menores y otras 1.729 bajo evaluación. Desde el inicio de la emergencia se han enviado 61 mensajes SAE para reforzar evacuaciones, de los cuales 24 corresponden a Coquimbo y nueve a Atacama.

En paralelo, comenzó la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) para identificar a las familias damnificadas y activar las primeras ayudas estatales. Hasta las 17:00 horas se habían aplicado fichas en 443 hogares, con 356 procesos finalizados y 982 personas afectadas registradas, entre ellas 242 niños y adolescentes, 234 adultos mayores y 146 personas con discapacidad o dependencia.

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Según los antecedentes recopilados, el 86,5% de las viviendas evaluadas presenta algún nivel de daño, mientras que ocho inmuebles fueron calificados como destruidos. Además, el 73,3% de los hogares reportó daños o pérdida de enseres, lo que permitirá definir la entrega de bonos y otros apoyos de recuperación.

Respecto de los servicios básicos, se registraban 261.754 clientes sin electricidad entre Atacama y La Araucanía, concentrándose la mayoría de los cortes en la región de Valparaíso. En Coquimbo, en tanto, 12.230 clientes permanecían sin agua potable y estaban siendo abastecidos mediante dispositivos de emergencia.

La Dirección Meteorológica mantiene alarmas por precipitaciones intensas en Coquimbo, hasta la noche del 21 de julio, y en la provincia del Huasco, hasta el 20 de julio. Senapred también conserva alertas rojas en distintas zonas de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y la Región Metropolitana ante el riesgo de nuevos desbordes y afectaciones.

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