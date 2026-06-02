Hombre muere tras ser baleado por Carabineros en Independencia: habría intentado atropellar a una funcionaria

Durante la noche de este lunes, un hombre de 29 años murió tras ser baleado por Carabineros en medio de un procedimiento policial registrado en la comuna de Independencia, en la región Metropolitana.

Según los antecedentes preliminares, el operativo se inició luego de que vecinos denunciaran la presencia de un sujeto que circulaba por calle Cruz manipulando un arma de fuego al interior de un vehículo.

Tras recibir la alerta, personal policial ubicó el automóvil y realizó una fiscalización. En ese contexto, de acuerdo con la versión entregada por Carabineros, el conductor efectuó un gesto con un arma de fuego y realizó una maniobra de retroceso que puso en riesgo a una funcionaria policial, quien habría estado a punto de ser atropellada.

Ante la situación, el acompañante de la carabinera utilizó su arma de servicio y disparó contra el conductor, impactándolo en el procedimiento.

El hombre fue trasladado hasta el Hospital San José, donde posteriormente se constató su fallecimiento.

La víctima correspondía a un joven de 29 años que mantenía antecedentes policiales. Además, se informó que el vehículo en el que se desplazaba no registraba encargo por robo.

De acuerdo con información preliminar, registros de cámaras de televigilancia habrían captado parte de la secuencia de los hechos y respaldarían la versión entregada por la policía uniformada.

Por instrucción del Ministerio Público, las circunstancias del procedimiento están siendo investigadas para determinar la dinámica exacta de lo ocurrido y establecer si el uso del arma de servicio se ajustó a los protocolos vigentes.