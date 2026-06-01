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Fin al sueño: Tabilo titubea en momentos clave y queda eliminado en los octavos de final de Roland Garros

Félix Auger-Aliassime dio cuenta de su mejor rendimiento y despachó al número 1 de Chile en tres sets.

Carlos Madariaga

Fin al sueño: Tabilo titubea en momentos clave y queda eliminado en los octavos de final de Roland Garros

Fin al sueño: Tabilo titubea en momentos clave y queda eliminado en los octavos de final de Roland Garros / Matthew Stockman

Este lunes, Alejandro Tabilo tenía una oportunidad única para instalarse en los cuartos de final de Roland Garros.

En su debut en la cancha principal del segundo Grand Slam del año, la mítica Philippe Chatrier, el número 1 de Chile se enfrentó a uno de los pocos cabeza de serie que quedan en el cuadro postulándose al título de los “Mosqueteros”, el canadiense Félix Auger-Aliassime.

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La mejor raqueta nacional entró con mayor aplomo respecto de su juego en tercera ronda ante el local Moise Kouame, dándole batalla al 6 del mundo, que sacó ventaja con un quiebre en el cuarto juego.

Alejandro Tabilo buscó recuperar el break y tuvo dos chances en el game siguiente, pero Auger-Aliassime estuvo sólido para evitarlo y abrochó por 6/3 el primer set.

El segundo set fue muy parejo, con los dos nacidos en Canadá mostrando sus mejores golpes, pero cuando todo parecía ir a un tie break (y tras perder un break point estando 4/3 arriba para el chileno), el top 10 presionó a tiempo y forzó los errores del chileno al punto de concretar un rompimiento en el undécimo juego con el que ganó 7/5.

De ahí en más, Félix Auger-Aliassime reforzó su juego, con un servicio muy eficiente (completó 17 aces en todo el partido) y encontrando ya poca resistencia de Tabilo, a quien le rompió el saque tres veces seguidas para abrochar el 6/1 con que completó una sólida victoria en 2 horas y 9 minutos.

Más allá de esta caída, el mejor tenista chileno concretará un alza en su ranking, subiendo al puesto 31 del escalafón planetario luego de los octavos de final en Roland Garros, su mejor rendimiento en un Grand Slam.

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