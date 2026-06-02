“Coté López no soportando”: Gala Caldirola aclara polémico “me gusta” suyo en comentario de redes sociales

Una inesperada polémica se instaló en redes sociales luego de que Gala Caldirola diera “me gusta” a un comentario dirigido contra Coté López, exesposa de su actual pareja, Luis Jiménez.

Todo ocurrió tras una publicación compartida por la española junto al exfutbolista, donde ambos aparecían sonrientes y cercanos. El video generó diversas reacciones entre sus seguidores, pero una de ellas encendió el debate.

En uno de los comentarios, una usuaria escribió: “Coté López no soportando y subirá cualquier video tratando de llamar la atención”. Lo que llamó la atención fue que Gala Caldirola marcó con “me gusta” ese mensaje, lo que rápidamente fue interpretado como una señal de mala onda entre ambas.

“Lo pasé a llevar”

Ante el revuelo, la exchica reality decidió aclarar la situación a través de sus historias de Instagram. “Se va a crear una situación muy incómoda por mi culpa, porque yo soy muy pava”, comenzó diciendo.

Según explicó, su intención era eliminar el comentario, ya que no le gustan las publicaciones que buscan generar conflicto entre ella y la empresaria. Sin embargo, aseguró que cometió un error al tocar la pantalla. “Lo pasé a llevar y le di like, no me di cuenta”, afirmó.

“Desde que yo estoy con Luis, la Jose siempre ha tirado buena onda, siempre nos ha dicho que se alegra. Yo a la Jose le tengo mucho cariño”, sostuvo.

Además, Caldirola recalcó que no busca compararse con la historia previa del exfutbolista y la empresaria, quienes estuvieron juntos durante 18 años y tienen cuatro hijos.

“No podría, ni quiero, ni me pretendo comparar con el pasado: 18 años juntos y cuatro hijos. O sea, además cuatro hijos con los que yo me llevo súper bien y creo profundamente que la base para yo construir una relación bonita con los niños es llevarme bien tanto con el papá como con la mamá”, expresó.

A modo de cierre, la creadora de contenidos manifestó que “con Luis siento que tenemos una relación muy sana, con la Jose siento que nos llevamos muy bien. Hay respeto, es algo mutuo, recíproco y no me gusta que la gente trate de envenenarlo”.