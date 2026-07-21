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Violenta encerrona en Chicureo: joven fue encañonado por seis sujetos armados

Encapuchados intimidaron a la víctima en avenida Chicureo y escaparon con su Audi A6, además de especies personales, todo avaluado en cerca de $24 millones.

Cristóbal Álvarez

28 DE NOVIEMBRE DE 2025/VALPARAISOFOTO: OSCAR GUERRA / UNO NOTICIAS

28 DE NOVIEMBRE DE 2025/VALPARAISO FOTO: OSCAR GUERRA / UNO NOTICIAS / Oscar Guerra

Un joven de 28 años fue víctima de una violenta encerrona en la comuna de Colina, luego de ser abordado por seis sujetos armados y encapuchados cuando se estacionó en avenida Chicureo.

Los antisociales lo intimidaron y lo obligaron a descender de su automóvil modelo Audi A6.

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De acuerdo con el fiscal Felipe Olivari, los responsables llegaron en otro vehículo, encañonaron a la víctima y escaparon tanto en el automóvil robado como en el móvil en el que se desplazaban.

En concreto, en el interior del auto marca Audi había un computador, un bolso deportivo, documentos personales y otras pertenencias.

El afectado avaluó el vehículo sustraído en cerca de $20 millones, mientras que las especies robadas alcanzarían otros $4 millones. Personal policial realiza diligencias para identificar a los responsables y recuperar el automóvil.

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